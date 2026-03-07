Флаг России впервые за 12 лет пронесли на открытии Паралимпиады

В итальянской Вероне состоялась церемония открытия зимних Паралимпийских игр 2026 года. Впервые с 2014 года российской национальной сборной не только позволили пронести флаг страны, но и пройти под звуки гимна России.

В церемонии открытия участвовали президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, лыжница Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, а также пресс-атташе команды Екатерина Пронина, сообщает «Интерфакс». Последний раз российский флаг поднимался на Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году.

Сначала запрет ввели из-за допингового скандала и обвинений в манипуляции с пробами спортсменов на Играх в Сочи, из-за чего национальную паралимпийскую сборную отстранили от участия в Рио-де-Жанейро в 2016 году. В 2018 году, на зимних паралимпийских играх в Пхенчхане часть спортсменов участвовала, но только в нейтральном статусе.

После начала войны в Украине в 2022 году МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Нападение России на Украину было воспринято как нарушение олимпийского перемирия.

Ситуация изменилась в сентябре 2025 года, когда генеральная ассамблея Международный паралимпийский комитет восстановил статус Паралимпийского комитета России. Отстранении России и Беларуси было отменено, а ограничение на участие спортсменов с флагом и гимном— снято.

К участию в паралимпийских зимних играх, которые пройдут в Милане и Кортине д’Ампеццо с 6 по 15 марта, допустили шестерых россиян. В состав российской сборной вошли горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.