Общество

Десятки научных работ по медицине оказались выдуманными

2 минуты чтения 02:11

Научный журнал из Канады Paediatrics & Child Health признал, что последние 25 лет выдумывал некоторые клинические случаи. Несмотря на вымышленный характер научных работ, в них приводились «ключевые советы» для медицинской практики, сообщает Retraction Watch.

Расследование, вынудившее журнал признаться, касалось научной статьи «Baby boy blue», которая была опубликована в 2010 году. В ней описывался младенец с признаками воздействия опиоидов через грудное молоко, пока его мать принимала ацетаминофен с кодеином.

Один из соавторов, как пишет Retraction Watch, признался, что этот случай был полностью выдуман. Профессор медицины и педиатрии Университета Торонто Дэвид Джурлинка более десяти лет изучает утверждение о том, что младенцы могут получать значимую или даже смертельную дозу опиоидов через грудное молоко. И он был поражен, что материал оказался выдуманным.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

«Статья «Baby boy blue» — это самое убедительное из опубликованных описаний неонатальной опиоидной токсичности, связанной с грудным вскармливанием. И оно неверно», — сказал изданию сокрушенный Джурлинка.

Как сообщил The New Yorker в своем расследовании, анализ данных вскрытия указывает на то, что ребенку, вероятно, дали обезболивающее напрямую. Это дополнительно опровергает вымысел о том, что младенец якобы получил препарат через грудное молоко матери.

Всего канадский журнал Paediatrics & Child Health внес исправления в 138 клинических разборов, опубликованных им за последние 25 лет. К работам было добавлено примечание: описанные случаи являются вымышленными. Однако они до сих пор не удалялись даже из авторитетных медицинских изданий, отмечает Retraction Watch. 

Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Криминал
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
