Десятки научных работ по медицине оказались выдуманными

Научный журнал из Канады Paediatrics & Child Health признал, что последние 25 лет выдумывал некоторые клинические случаи. Несмотря на вымышленный характер научных работ, в них приводились «ключевые советы» для медицинской практики, сообщает Retraction Watch.

Расследование, вынудившее журнал признаться, касалось научной статьи «Baby boy blue», которая была опубликована в 2010 году. В ней описывался младенец с признаками воздействия опиоидов через грудное молоко, пока его мать принимала ацетаминофен с кодеином.

Один из соавторов, как пишет Retraction Watch, признался, что этот случай был полностью выдуман. Профессор медицины и педиатрии Университета Торонто Дэвид Джурлинка более десяти лет изучает утверждение о том, что младенцы могут получать значимую или даже смертельную дозу опиоидов через грудное молоко. И он был поражен, что материал оказался выдуманным.

«Статья «Baby boy blue» — это самое убедительное из опубликованных описаний неонатальной опиоидной токсичности, связанной с грудным вскармливанием. И оно неверно», — сказал изданию сокрушенный Джурлинка.

Как сообщил The New Yorker в своем расследовании, анализ данных вскрытия указывает на то, что ребенку, вероятно, дали обезболивающее напрямую. Это дополнительно опровергает вымысел о том, что младенец якобы получил препарат через грудное молоко матери.

Всего канадский журнал Paediatrics & Child Health внес исправления в 138 клинических разборов, опубликованных им за последние 25 лет. К работам было добавлено примечание: описанные случаи являются вымышленными. Однако они до сих пор не удалялись даже из авторитетных медицинских изданий, отмечает Retraction Watch.