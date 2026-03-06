Эксперты рассказали о возросшем влиянии ФСБ на Путина

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. Его обвиняют в создании преступного сообщества, воровавшего бюджетные средства, сообщает РБК.

Цаликов стал четвертым заместителем бывшего главы Министерства обороны Сергея Шойгу, задержанным с весны 2024 года. Исследовательская группа Russian Elite (Франция) утверждает со ссылкой на источник, что 4 марта 2026 года, во время посещения Путиным расширенной коллегии МВД России, ему передали обвинительную справку на Цаликова.

Тогда же у главы Кремля якобы состоялся разговор с одним из руководителей ФСБ, после чего Путин и согласовал арест Цаликова. Эксперты отмечают, что задержание бывшего замминистра обороны и давнего соратника Шойгу свидетельствует о серьезном усилении ФСБ и увеличении их влияния на Путина.

Спецслужбы убедили о необходимости задержания несмотря на то, что еще в конце 2025 года, по данным Russian Elite (Франция), Путин обещал Шойгу, что Цаликов останется неприкосновенным.

Тем не менее Цаликов стал подозреваемым по 12 эпизодам растраты и отмывания денег, а также по двум эпизодам взяток, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По версии следствия, Цаликов создал преступное сообщество, которое с 2017 по 2024 годы похищало и отмывало бюджетные средства.

В этот период Цаликов занимал должность первого заместителя Шойгу и курировал медийную и PR-активность ведомства. Как полагает следствие, взятки Цаликов получил в 2019 и 2020 годах от представителей компаний, которые проводили исследовательские и изыскательские работы для Минобороны.

Как пишет «Коммерсантъ», речь идет о поставках имущества для армии через компанию «Военторг» по завышенным ценам. Общий ущерб государству оценивается более чем в 6,6 миллиарда рублей. Как отмечает издание, Цаликов вину не признал, но согласился сотрудничать со следствием «для установления истины».