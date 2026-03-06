СМИ: США захотели попросить Китай снизить закупки нефти у России

Министр финансов США Скотт Бессент планирует обсудить с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэнем возможное сокращение Китаем закупок нефти у России. Об этом со ссылкой на анонимные источники пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Встреча двух чиновников состоится в середине марта, они будут договариваться о повестке разговора лидеров своих государств, который планируется на начало апреля.

США хотят попросить Китай закупать больше энергоресурсов из США, однако, как отмечает издание, такое решение вряд ли будет поддержано Пекином. КНР получает российскую нефть со значительной скидкой — нефть из США обойдется стране дороже.

Также Китай может опасаться за реакцию России на подобный шаг — WSJ отмечает, что отказ от поставок российской нефти может вызвать осложнения в отношениях между Москвой и Пекином. Одновременно США, по данным источников, настроены настаивать на сокращении импорта иранской нефти в Китай.

Китайская сторона планирует выдвинуть свои требования, которые потенциально могут быть непростыми для США. Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин потребует от Трампа снизить поддержку Тайваня, сообщает WSJ.

Обе страны настроены обсудить и вопросы торгового сотрудничества. Так, Вашингтон намерен договориться об увеличении экспорта в Китай американских самолетов и сои. Пекин же рассчитывает добиться снижения тарифов и ослабления американских экспортных ограничений на высокотехнологичные компоненты, например, на оборудование для производства микросхем.

Источник среди высокопоставленных чиновников из США рассказал изданию, что Белый дом рассматривает апрельский саммит лидеров двух стран в качестве встречи, которая положит начало дискуссиям о дальнейшем сотрудничестве. Он считает, что в будущем Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут проводить до четырех встреч в году.