EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: США захотели попросить Китай снизить закупки нефти у России

2 минуты чтения 13:14

Министр финансов США Скотт Бессент планирует обсудить с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэнем возможное сокращение Китаем закупок нефти у России. Об этом со ссылкой на анонимные источники пишет The Wall Street Journal (WSJ). 

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

Встреча двух чиновников состоится в середине марта, они будут договариваться о повестке разговора лидеров своих государств, который планируется на начало апреля. 

США хотят попросить Китай закупать больше энергоресурсов из США, однако, как отмечает издание, такое решение вряд ли будет поддержано Пекином. КНР получает российскую нефть со значительной скидкой — нефть из США обойдется стране дороже. 

Также Китай может опасаться за реакцию России на подобный шаг — WSJ отмечает, что отказ от поставок российской нефти может вызвать осложнения в отношениях между Москвой и Пекином. Одновременно США, по данным источников, настроены настаивать на сокращении импорта иранской нефти в Китай. 

Китайская сторона планирует выдвинуть свои требования, которые потенциально могут быть непростыми для США. Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин потребует от Трампа снизить поддержку Тайваня, сообщает WSJ. 

Обе страны настроены обсудить и вопросы торгового сотрудничества. Так, Вашингтон намерен договориться об увеличении экспорта в Китай американских самолетов и сои. Пекин же рассчитывает добиться снижения тарифов и ослабления американских экспортных ограничений на высокотехнологичные компоненты, например, на оборудование для производства микросхем.

Источник среди высокопоставленных чиновников из США рассказал изданию, что Белый дом рассматривает апрельский саммит лидеров двух стран в качестве встречи, которая положит начало дискуссиям о дальнейшем сотрудничестве. Он считает, что в будущем Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут проводить до четырех встреч в году.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам