EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Полицейские сбили ребенка и его мать на пешеходном переходе

2 минуты чтения 12:16

Машина сотрудников полиции наехала на ребенка и его мать на пешеходном переходе на Московском шоссе в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет телеграм-канал «Как дела, Санкт-Петербург?»

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

По данным источника, инцидент произошел 5 марта около 20:45 по местному времени. Канал сообщает, что машина полиции пыталась обогнать грузовик и двигалась с выключенными проблесковыми спецсигналами.

На опубликованном видео видно, как машина ДПС совершает наезд на людей на пешеходном переходе, оказываясь после столкновения на встречной полосе. При этом вышедшие из машины сотрудники полиции не выставили знак аварийной остановки и перенесли пострадавшего ребенка в другое место.

Позже полицейские перенесли одного из пострадавших в аварии на обочину дороги, остановив для этого движение по двум полосам трассы. «Как дела, Санкт-Петербург?» пишет, что мать ребенка после столкновения находилась в сознании, однако не могла пошевелиться. Пострадавшая девочка жаловалась на боль в ноге и спине. Подтверждения этой информации в опубликованной записи нет. 

«Фонтанка», опубликовавшая материал об инциденте, обратилась за комментарием в региональное управление МВД и прокуратуру Ленинградской области. В полиции факт наезда машины ДПС на пешеходов подтвердили и заявили, что проводят проверку. 

Журналисты отмечают, что пока им не удалось получить информацию о состоянии здоровья пострадавших. МВД не прокомментировало версию очевидца инцидента о причинах столкновения — он утверждал, что при обгоне грузовика водитель полицейской машины двигался со скоростью около 90–100 километров в час при ограничении в 60 километров в час. Прокуратура на запрос «Фонтанки» на момент публикации новости не ответила.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам