Полицейские сбили ребенка и его мать на пешеходном переходе

Машина сотрудников полиции наехала на ребенка и его мать на пешеходном переходе на Московском шоссе в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет телеграм-канал «Как дела, Санкт-Петербург?»

По данным источника, инцидент произошел 5 марта около 20:45 по местному времени. Канал сообщает, что машина полиции пыталась обогнать грузовик и двигалась с выключенными проблесковыми спецсигналами.

На опубликованном видео видно, как машина ДПС совершает наезд на людей на пешеходном переходе, оказываясь после столкновения на встречной полосе. При этом вышедшие из машины сотрудники полиции не выставили знак аварийной остановки и перенесли пострадавшего ребенка в другое место.

Позже полицейские перенесли одного из пострадавших в аварии на обочину дороги, остановив для этого движение по двум полосам трассы. «Как дела, Санкт-Петербург?» пишет, что мать ребенка после столкновения находилась в сознании, однако не могла пошевелиться. Пострадавшая девочка жаловалась на боль в ноге и спине. Подтверждения этой информации в опубликованной записи нет.

«Фонтанка», опубликовавшая материал об инциденте, обратилась за комментарием в региональное управление МВД и прокуратуру Ленинградской области. В полиции факт наезда машины ДПС на пешеходов подтвердили и заявили, что проводят проверку.

Журналисты отмечают, что пока им не удалось получить информацию о состоянии здоровья пострадавших. МВД не прокомментировало версию очевидца инцидента о причинах столкновения — он утверждал, что при обгоне грузовика водитель полицейской машины двигался со скоростью около 90–100 километров в час при ограничении в 60 километров в час. Прокуратура на запрос «Фонтанки» на момент публикации новости не ответила.