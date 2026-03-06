EN
Общество

Названы лучшие кинотеатры мира

2 минуты чтения 14:51 | Обновлено: 14:52

Издание TimeOut составило список 100 лучших кинотеатров мира. В него не вошли заведения, в которых проходят другие активности, например, театральные постановки или концерты. 

Авторы материала отдельно выделили победителей еще в двух номинациях — лучший кинотеатр мира под открытым небом и лучший культовый кинотеатр. Первым среди заведений под открытым небом стал афинский Cine Paris, лучшим из культовых — New Beverly Cinema, находящийся в Лос-Анджелесе. Оба они не вошли в пятерку общего рейтинга. 

Лучшим кинотеатром мира, по мнению авторов TimeOut, стал театр TCL в Лос-Анджелесе, построенный в стиле китайской пагоды еще в 1927 году. Издание отмечает, что он неразрывно связан с историей Голливуда и остается излюбленным местом для премьерных показов и сегодня.

На второй строчке оказался дублинский кинотеатр «Стелла». TimeOut пишет, что посетители сеансов в нем согласны — их поход в кино никогда не чувствовался таким роскошным, как в «Стелле». 

Третье место занял нью-йоркский «Кинофорум». Это небольшой частный кинотеатр, работающий уже полвека. Издание отмечает интересную программу, которая включает в себя не только новинки, но и спецпоказы старых фильмов. Заведение дает возможность провести показ независимым американским авторам и режиссерам зарубежного артхаусного кино. 

В десятку также вошли BFI Southbank (Лондон), New Beverly Cinema (Лос-Анджелес), Koninklijk Theater Tuschinski (Амстердам), Cine Doré (Мадрид), The Prince Charles Cinema (Лондон), Music Box Theatre (Чикаго), Cineteca Nacional de México (Мехико).

Российских кинотеатров в списка 100 лучших не оказалось, как и заведений из стран постсоветского пространства. Ближайшими к России оказались пражские Edison Filmhub и Kino Lucerna (75 и 62 места соответственно), расположенный в Хельсинки Cinema Orion (48 место) и будапештский Puskin Art Cinema (21 место).

