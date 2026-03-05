EN
Ученые раскрыли эффект от общения с токсичными людьми

2 минуты чтения 01:24 5 марта

Поддерживающие и позитивные отношения с друзьями и членами семьи могут оказать положительное влияние на здоровье и психическое благополучие. Тогда как токсичное окружение, использующее пассивную агрессию, в состоянии даже повлиять на продолжительность жизни человека, сообщает Psychology Today.

Исследование было опубликовано в престижном научном журнале «Труды Национальной академии наук США» (PNAS). В нем подтверждалась гипотеза о том, что хронический стресс оказывает длительное негативное воздействие как на психическое, так и на физическое здоровье.

Одна из весомых причин хронического стресса — токсичные люди. Ученые выяснили, что общение с подобными личностями может оказывать реальное влияние на биологический возраст и ускорять процесс старения.

Приемные родители годами растлевали детей
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
Мир14 минут чтения

Исследовательская группа под руководством ученого Бюнгкю Ли из Нью-Йоркского университета использовала передовой метод, известный как часы старения на основе метилирования ДНК. Благодаря ему удалось определить биологический возраст более 2300 добровольцев, участвовавших в исследовании.

Для каждого добровольца ученые оценили его социальный круг общения и выяснили, есть ли среди его близких токсичный человек, доставляющий много стресса. 28,8% участников исследования сообщили, что в своем окружении у них есть один или несколько токсичных «зануд». При этом женщины чаще, чем мужчины, общались как минимум с одним токсичным человеком.

В результате анализ показал, что каждый токсичный человек ускорял процесс старения на 1,5%. В среднем биологический возраст добровольцев, у которых в окружении были токсичные люди, был на 9 месяцев выше, чем у людей того же возраста при рождении без токсичных знакомых. Исследователи отмечают, что токсичные члены семьи или друзья оказывали более сильное воздействие на старение, чем токсичные супруги. 

