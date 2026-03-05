EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиянки назвали веский повод для расставания

2 минуты чтения 18:54 | Обновлено: 18:56

Большинство россиянок готовы разорвать романтические отношения, если партнер не знакомит их со своими друзьями и родственниками. Об этом пишет «Сноб» со ссылкой на опрос дейтинг-сервиса Mamba.

Согласно исследованию, 68% женщин считают отказ знакомить их с близким окружением весомым поводом для расставания. Среди мужчин этот показатель значительно ниже, так считают около 40% респондентов.

При этом женщины чаще рассказывают о партнере родственникам только после того, как отношения становятся серьезными. Треть опрошенных делает это, когда появляются совместные планы, еще 32% — спустя некоторое время после начала отношений. Мужчины чаще готовы знакомить партнершу с близкими через несколько месяцев. Например, 36% респондентов назвали срок в два-три месяца. Еще 27% делают это, когда видят перспективу отношений, а 15% — уже после того, как пара начинает жить вместе.

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

Часть респондентов предпочитает не обсуждать личную жизнь с родственниками вовсе. Так ответили 20% женщин и 22% мужчин.

Отказ знакомить партнера со своим окружением женщины чаще воспринимают как признак несерьезных намерений. Еще 11% подозревают, что у партнера могут быть другие отношения. Мужчины в аналогичной ситуации чаще считают, что девушка либо пока не готова к знакомству с близкими, либо сомневается в отношениях — так ответили 24% и 23% соответственно. При этом 13% участников опроса полагают, что ситуация со временем может измениться.

Авторы исследования также отмечают различия в том, как мужчины и женщины воспринимают статус отношений. Почти половина женщин (47%) считают себя парой только после серьезного разговора об этом, еще 26% — через один-три месяца отношений. Мужчины чаще ориентируются на личные ощущения. Каждый четвертый готов назвать отношения официальными, если уже на первом свидании возникла «химия». В то же время около 40% респондентов также считают важным обозначить статус отношений в разговоре.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок