Россиянки назвали веский повод для расставания

Большинство россиянок готовы разорвать романтические отношения, если партнер не знакомит их со своими друзьями и родственниками. Об этом пишет «Сноб» со ссылкой на опрос дейтинг-сервиса Mamba.

Согласно исследованию, 68% женщин считают отказ знакомить их с близким окружением весомым поводом для расставания. Среди мужчин этот показатель значительно ниже, так считают около 40% респондентов.

При этом женщины чаще рассказывают о партнере родственникам только после того, как отношения становятся серьезными. Треть опрошенных делает это, когда появляются совместные планы, еще 32% — спустя некоторое время после начала отношений. Мужчины чаще готовы знакомить партнершу с близкими через несколько месяцев. Например, 36% респондентов назвали срок в два-три месяца. Еще 27% делают это, когда видят перспективу отношений, а 15% — уже после того, как пара начинает жить вместе.

Часть респондентов предпочитает не обсуждать личную жизнь с родственниками вовсе. Так ответили 20% женщин и 22% мужчин.

Отказ знакомить партнера со своим окружением женщины чаще воспринимают как признак несерьезных намерений. Еще 11% подозревают, что у партнера могут быть другие отношения. Мужчины в аналогичной ситуации чаще считают, что девушка либо пока не готова к знакомству с близкими, либо сомневается в отношениях — так ответили 24% и 23% соответственно. При этом 13% участников опроса полагают, что ситуация со временем может измениться.

Авторы исследования также отмечают различия в том, как мужчины и женщины воспринимают статус отношений. Почти половина женщин (47%) считают себя парой только после серьезного разговора об этом, еще 26% — через один-три месяца отношений. Мужчины чаще ориентируются на личные ощущения. Каждый четвертый готов назвать отношения официальными, если уже на первом свидании возникла «химия». В то же время около 40% респондентов также считают важным обозначить статус отношений в разговоре.