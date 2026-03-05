СМИ: долгосрочный конфликт в Иране поставит под угрозу оборонный потенциал Украины

Первый этап противостояния между США, Израилем и Ираном принес выгоду России, в том числе и на полях сражений с Украиной. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Сейчас США и другие государства Персидского залива вынуждены использовать большое количество ракет-перехватчиков, чтобы справиться с атаками Ирана. Но их запасов в регионе хватит всего на несколько дней, считают аналитики. Если их расчеты верны, то США придется восполнять их, поставляя ракеты из других регионов мира.

В таком случае Украина столкнется со значительными сложностями в обеспечении обороны от российских атак, считают журналисты. Они отмечают, что с производством снарядов для системы Patriot были «производственные проблемы» еще до атаки на Иран — из-за этого украинские запасы истощены.

Этим смогла воспользоваться Россия — она использовала бреши в украинской противоздушной обороне, чтобы нанести удары по энергетической инфраструктуре страны. Поставки же европейским партнерам США, которые затем могли быть переданы Украине, могли задерживаться на несколько лет.

Сейчас Украине нужно не менее 60 ракет-перехватчиков PAC-3 в месяц. Но союзники Киева в феврале смогли пообещать поставку лишь 37 ракет. Эти планы также могут оказаться неосуществимыми — компания Lockheed Martin в 2025 году произвела около 600 PAC-3. Этого недостаточно даже для обеспечения потребностей США на Ближнем Востоке.

При сокращении поставок PAC-3 возможности украинской ПВО резко снизятся. Вероятно, ВСУ придется выбирать, какие объекты нуждаются в защите в первую очередь, отмечает «Агентство». Это связано с тем, что Россия и Иран производят гораздо больше баллистических ракет, чем США — 80 и 100 соответственно. Москва и Тегеран вместе с КНР делают ставку на производство дешевых ракет и беспилотников, которые способны перегружать системы ПВО западного производства.