Экономика

СМИ: эпоха российских инвестиций на Западе закончилась

2 минуты чтения 14:47 | Обновлено: 15:08

Распродажа зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл» после решения США о введении санкций является провалом ставки бизнеса из России, желавшего выйти на глобальный рынок. Об этом пишет Reuters.

Полторы минуты ужаса
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
Общество12 минут чтения

Источники рассказали агентству, что Владимир Путин вскоре после вторжения российских войск в Крым в 2014 году лично призвал совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова и других крупных российских бизнесменов продать свои активы на Западе, чтобы избежать их конфискации. «Лукойл» стал одной из немногих российских компаний, которая не прислушалась к этому совету. 

Алекперов принял это решение из-за уверенности в том, что огромный размер активов «Лукойла» делает его неуязвимым для санкций. Он был убежден, что США не решатся на такую меру, поскольку санкции против его компании вызовут сбои в работе глобальной энергетической системы. В конце 2025 года выяснилось, что эта ставка оказалась ошибочной.

Reuters оценивает портфель активов «Лукойла» за границей в 22 миллиарда долларов — компания вынуждена продать их. Крайний срок для заключения сделки несколько раз продлевался и сейчас установлен на 1 апреля. При этом для их накопления компания инвестировала 40 миллиардов долларов за последние 20 лет. 

Ее уход с зарубежных рынков агентство считает символом окончания эпохи российских инвестиций в заграничные активы, которая началась после распада СССР. Агентство со ссылкой на свои расчеты и данные Банка России утверждает, что только в период с 2000 по 2021 год отток капитала из страны составил 800 миллиардов долларов, большая часть из них была использована для инвестиций. 

Reuters отмечает, что эпоха экспансии российского капитала на запад, связанная с именами олигархов Романа Абрамовича, Алексея Мордашова, Олега Дерипаски и Алишера Усманова, вероятно, окончена — теперь российский бизнес рассматривает преимущественно «дружеские» юрисдикции.

