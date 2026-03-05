СМИ: эпоха российских инвестиций на Западе закончилась

Распродажа зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл» после решения США о введении санкций является провалом ставки бизнеса из России, желавшего выйти на глобальный рынок. Об этом пишет Reuters.

Источники рассказали агентству, что Владимир Путин вскоре после вторжения российских войск в Крым в 2014 году лично призвал совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова и других крупных российских бизнесменов продать свои активы на Западе, чтобы избежать их конфискации. «Лукойл» стал одной из немногих российских компаний, которая не прислушалась к этому совету.

Алекперов принял это решение из-за уверенности в том, что огромный размер активов «Лукойла» делает его неуязвимым для санкций. Он был убежден, что США не решатся на такую меру, поскольку санкции против его компании вызовут сбои в работе глобальной энергетической системы. В конце 2025 года выяснилось, что эта ставка оказалась ошибочной.

Reuters оценивает портфель активов «Лукойла» за границей в 22 миллиарда долларов — компания вынуждена продать их. Крайний срок для заключения сделки несколько раз продлевался и сейчас установлен на 1 апреля. При этом для их накопления компания инвестировала 40 миллиардов долларов за последние 20 лет.

Ее уход с зарубежных рынков агентство считает символом окончания эпохи российских инвестиций в заграничные активы, которая началась после распада СССР. Агентство со ссылкой на свои расчеты и данные Банка России утверждает, что только в период с 2000 по 2021 год отток капитала из страны составил 800 миллиардов долларов, большая часть из них была использована для инвестиций.

Reuters отмечает, что эпоха экспансии российского капитала на запад, связанная с именами олигархов Романа Абрамовича, Алексея Мордашова, Олега Дерипаски и Алишера Усманова, вероятно, окончена — теперь российский бизнес рассматривает преимущественно «дружеские» юрисдикции.