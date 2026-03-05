EN
Экономика

Экономисты нашли лазейки в европейских санкциях

2 минуты чтения 18:20

Даже после введения самых масштабных санкций против России западные комплектующие все равно оказывались в российском оружии. Исследователи обнаружили несколько «лазеек», которые позволили Кремлю обходить европейские санкции, сообщает CEPR.

Изначально предполагалось, что за импорт запрещенных товаров в Россию ответственны исключительно страны-посредники. Однако группа экономистов из Института экономических исследований в Мюнхене (ifo), Цюрихского и Вюрцбургского университетов установила, что Европа составила текст запрета «описательно» без указания конкретных наименований товаров.

Так, в 2023 году немецкие компоненты обнаружили в российских ракетах «Кинжал» и «Искандер». Проблема заключалась в том, что большинство военных компонентов являются товарами двойного назначения и используются в гражданской технике.

Исследователи указывают, что в первые месяцы войны европейские власти формулировали экспортные запреты описательно, не указывая конкретные товарные коды. Тогда как текстовые описания запретов сделали их правоприменение фактически невыполнимым. Как отмечает The Bell, проверить детальные технические параметры на таможне невозможно.

В результате экономисты изучили 42 категории товаров, попавших в санкционные списки Европы. Полупроводники, электронные компоненты — все они позднее оказывались в российском оружии. К тому же полный запрет на экспорт из Европы в Россию заработал лишь в январе 2024 года.

Издание добавляет, что спустя год после начала войны в Украине, в феврале 2023 года, Россия каждый месяц вполне легально закупала товаров военного назначения на 40 миллионов долларов.

«Экспортные запреты — действенный инструмент, но лишь при условии, что они всеобъемлющи, вводятся незамедлительно и подкреплены реальным правоприменением. По мере того как ЕС продолжает опираться на санкции как ключевой инструмент внешней политики, проработке и реализации экспортных запретов следует уделять не меньше внимания, чем их публичному объявлению», — заключают экономисты и авторы исследования.

К тому же европейские страны не запрещали поставлять в Россию санкционные товары через третьи страны, поэтому Кремль пользовался и этой «лазейкой». С сентября 2022 года по январь 2024 года объем импорта через третьи страны вырос 58 миллионов долларов в месяц. И только в 2024 году власти ЕС ужесточили контроль за реэкспортом, после чего объем поставок снизился до семи миллионов долларов в месяц.

