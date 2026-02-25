СМИ: компания кума Путина нашла способ обойти санкции Запада

Российские компании научились обходить экономические санкции благодаря Британским заморским территориям. Через компании, находящиеся в их юрисдикции, Россия закупает оборудование и продает сырье. В их числе находится фирма, связанная с бывшим депутатом Верховной Рады Украины Виктором Медведчуком, которого называют кумом Владимира Путина, сообщает «Трансперенси Интернешнл — Россия».

«Наш анализ показывает, что, несмотря на международное давление, эти механизмы продолжают работать — и российские компании по-прежнему активно используют их для внешней торговли, перемещения активов и защиты доходов от контроля», – подчеркивает автор материала Владислав Нетяев.

Журналист отметил, что недостаточная прозрачность делает Британские заморские территории удобным инструментом для сокрытия активов и обхода санкций. При том, что эти территории остаются важным элементом глобальной финансовой системы.

Так, по оценкам «Трансперенси Интернешнл — Россия», российские фирмы с 24 февраля 2022 по январь 2025 года совершили как минимум 29 тысяч торговых операций с использованием юридических лиц, зарегистрированных на Британских заморских территориях. Общий объем сделок составил около восьми миллиардов долларов.

Издание отмечает, что российская компания ООО «Союзметаллсервис», связанная с Виктором Медведчуком, которого называют близким другом Путина, продолжала отправлять различные заготовки из углеродистой стали на остров Тортола. Таким образом, как предполагают расследователи, Россия обходила экономические санкции и выводила активы металлургической отрасли, расположенные на оккупированных территориях Украины.

«Трансперенси Интернешнл — Россия» добавляет, что Британские заморские территории включают в себя 14 территорий, которые не входят в состав Великобритании, однако находятся под ее суверенитетом.