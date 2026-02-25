EN
Экономика

СМИ: компания кума Путина нашла способ обойти санкции Запада

2 минуты чтения 18:44
СМИ: компания кума Путина нашла способ обойти санкции Запада

Российские компании научились обходить экономические санкции благодаря Британским заморским территориям. Через компании, находящиеся в их юрисдикции, Россия закупает оборудование и продает сырье. В их числе находится фирма, связанная с бывшим депутатом Верховной Рады Украины Виктором Медведчуком, которого называют кумом Владимира Путина, сообщает «Трансперенси Интернешнл — Россия».

«Наш анализ показывает, что, несмотря на международное давление, эти механизмы продолжают работать — и российские компании по-прежнему активно используют их для внешней торговли, перемещения активов и защиты доходов от контроля», – подчеркивает автор материала Владислав Нетяев.

Журналист отметил, что недостаточная прозрачность делает Британские заморские территории удобным инструментом для сокрытия активов и обхода санкций. При том, что эти территории остаются важным элементом глобальной финансовой системы.

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
Экономика33 минуты чтения

Так, по оценкам «Трансперенси Интернешнл — Россия», российские фирмы с 24 февраля 2022 по январь 2025 года совершили как минимум 29 тысяч торговых операций с использованием юридических лиц, зарегистрированных на Британских заморских территориях. Общий объем сделок составил около восьми миллиардов долларов.

Издание отмечает, что российская компания ООО «Союзметаллсервис», связанная с Виктором Медведчуком, которого называют близким другом Путина, продолжала отправлять различные заготовки из углеродистой стали на остров Тортола. Таким образом, как предполагают расследователи, Россия обходила экономические санкции и выводила активы металлургической отрасли, расположенные на оккупированных территориях Украины.

«Трансперенси Интернешнл — Россия» добавляет, что Британские заморские территории включают в себя 14 территорий, которые не входят в состав Великобритании, однако находятся под ее суверенитетом.

Фото:Pixabay

Горящие новости
