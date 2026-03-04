EN
Трамп заявил о «колоссальной ненависти» между Путиным и Зеленским

12:49

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским существует «колоссальная ненависть», которая осложняет попытки урегулирования войны. Об этом он сказал во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме. Трансляцию вел телеканал CNBC. 

По словам Трампа, вопрос прекращения войны в Украине остается одним из его главных внешнеполитических приоритетов. Однако первоначально он рассчитывал на более быстрое достижение договоренностей.

«Между Путиным и Зеленским существует колоссальная ненависть. Я видел много ненависти в своей жизни, но думаю, что это — практически на самом высшем уровне. Это влияет на ситуацию. Это плохо для обеих сторон», — поделился мнением Трамп.

Американский президент выразил убеждение, что для достижения прогресса сторонам необходимо наладить контакт. «Для танго нужны двое. Они должны поладить. Они должны иметь возможность разговаривать друг с другом», — подчеркнул он.

Приемные родители годами растлевали детей
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
Мир14 минут чтения

Дональд Трамп вновь напомнил, что ранее уже участвовал в урегулировании как минимум восьми крупных войн, а потому ожидал, что урегулирование конфликта между Украиной и Россией будет для него более легкой задачей. В качестве примера он упомянул, на его взгляд, более опасное противостояние между Индией и Пакистаном. Американский лидер высказал предположение, что войны в Украине не случилось бы вовсе, если бы выборы 2020 года в США «не были сфальсифицированы», в результате чего к власти пришел Джо Байден. Тем не менее, несмотря на все сложности, американский лидер считает достижение соглашения между Киевом и Москвой возможным. 

Комментируя ситуацию вокруг Ирана, Трамп заявил, что действия США в отношении иранских властей призваны предотвратить более масштабный конфликт. 

«Если бы мы не делали того, что делаем сейчас, началась бы ядерная война, и они уничтожили бы многие страны», — сказал Трамп. Говоря о руководстве Ирана, он назвал его представителей «психически больными людьми» и заявил, что они «злые и сумасшедшие».

