Ученые проверили миф об отсутствии секса в старости

Исследование Университета Нью-Гэмпшира показало, что старение не лишает человека желания заниматься сексом. Так, пожилые пользователи приложений для знакомств чаще всего искали партнера именно для сексуальной близости, говорится в исследовании.

«Многие из тех, с кем я беседовала, говорили, что отношения без секса больше походили на дружбу, а у них в жизни уже было много друзей. Один из участников сказал мне: «Если бы я искал отношений без секса, я бы просто проводил время со своими приятелями за игрой в гольф или рыбалкой». Вместо этого они искали романтики и физической близости», — рассказала руководитель проекта Лорен Харрис.

Харрис провела подробные телефонные интервью с сотней одиноких мужчин и женщин в возрасте от 60 до 83 лет, которые пользовались дейтинг-приложениями. Результаты опроса показали, что с возрастом желание интимной близости не угасает. Наоборот, она порой даже выходит на первый план.

Исследователи обнаружили, что секс по-прежнему остается главным приоритетом: 97% респондентов заявили о крайней важности секса в романтических отношениях. Кроме того, 72 участника (36 мужчин и 36 женщин) заявили, что не стали бы поддерживать отношения, которые не включали бы сексуальную активность.

«Мы часто предполагаем, что секс означает половое соитие, но многие участники исследования описали гораздо более широкое понимание интимности. Хотя старение и может создавать физические проблемы, респонденты ясно дали понять, что эти изменения не уменьшили их интереса к сексуальности. Вместо этого они говорили об адаптации — будь то с помощью медицинской поддержки или корректировки ожиданий в отношении частоты или интенсивности секса. Иными словами, их вовсе не обескураживало старение организма», — добавила Харрис.

Авторы исследования пришли к выводу, что физические изменения, связанные со старением, не препятствуют интимной близости. Харрис подтвердила, что участники опроса были открыты к поиску способов сохранить сексуальную связь.