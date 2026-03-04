EN
Общество

Россиянки рассказали о тратах на подготовку к первому свиданию

2 минуты чтения 07:58

Лишь каждая седьмая россиянка считает расходы на подготовку к романтической встрече необходимыми, в то время как 28% опрошенных респонденток назвали их лишними и необязательными. Об этом говорят результаты опроса, проведенного международной сетью учебных центров в сфере красоты «Эколь» и дейтинг-сервисом «Мамба», которые публикует газета «Известия».

Так, 25% опрошенных россиянок сообщили, что подготовка к первому свиданию обходится им в сумму не более тысячи рублей. Еще 24% сказали, что тратят на это от одной до трех тысяч, а 20% — от трех до пяти тысяч рублей. 17% опрошенных заявили, что на «наведение красоты» им требуется от пяти до десяти тысяч рублей, а еще 10% для этих целей нужно более десяти тысяч.

Респондентки также рассказали о самых больших статьях своих расходов при подготовке к свиданию. Так, 34% назвали маникюр и педикюр, 32% — покупку новой одежды, а еще 20% — стрижку и укладку в салоне. Следом с большим отрывом идут покупка косметики (11%) и парфюмерии — ее упомянули 2% опрошенных женщин.

При этом только 15% россиянок сказали, что готовятся к свиданию, исходя из своих финансовых возможностей. В то же время 53% назвали главным фактором настроение перед свиданием, а еще 20% — формат планируемой встречи.

Примерно половина опрошенных респонденток заявили, что считают деньги, потраченные на подготовку к романтической встрече «инвестицией в себя», в то время как 29% россиянок считают эти деньги потраченными впустую, если сама встреча прошла неудачно.

Подавляющее большинство участниц опроса признались, что могут оценить свои расходы на подготовку к свиданию лишь приблизительно, в то время как знанием точных сумм похвастались 4% респонденток.

