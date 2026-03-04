Мужчина, скептически относившийся к агентам искусственного интеллекта (ИИ), под давлением обязательств и личных невзгод все-таки обратился к ChatGPT за психологической помощью, приводит его слова The Guardian.

Автор колонки по имени Рик Самаддер мог бы вернуться к своему психотерапевту за помощью, но, как он пишет, влюбился в нее, и теперь их отношения не могут продолжаться в формате пациент-врач. Поэтому мужчина решил пойти коротким путем и обратился к услугам искусственного интеллекта, который был создан компанией OpenAI.

«Я стал ухаживать за своей 82-летней матерью. Каждый день приносит новые проблемы. Я помогаю с приемами в больницу, финансами, садоводством, покупками, ремонтом дома, страховыми компаниями, письмами, электронной почтой и разбираюсь с бесконечными проблемами на работе…», — пишет Самаддер.

Приемные родители годами растлевали детей Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит Мир 14 минут чтения

На протяжении шести недель он общался с ChatGPT. Первое, что написал искусственный интеллект: «Ты не терпишь неудачу. Ты несешь груз, который сломил бы большинство людей». От этих строк, как признается Самаддер, он расплакался.

ИИ предложил мужчине план из семи пунктов и систему сортировки для определения приоритетности задач, чтобы какие обязательства важнее, а какие могут подождать. Самаддер отметил, что общение с ChatGPT-психологом было похоже на сессию у специалиста по КПТ терапии. Хотя она и ощущалась неполной.

«Я думаю, что между людьми это происходит легче и более ответственно. Однако чем хорош ИИ как терапевт? Ясностью. Определением практических шагов. К чести ChatGPT отмечу, что он также указывал мне на консультантов-людей и службы поддержки, которые могут быть полезны», — рассказал Самаддер.

Мужчина отметил, что психическое здоровье однозначно должно находиться в руках человека-специалиста. Тем не менее шесть недель, которые он провел за общением с ChatGPT, показались ему замечательными, «успокаивающим и поучительным, с оттенком заботы». В конце Самаддер написал, что вновь влюбился.