Общество

Соцсети обвинили в заработке на рекламе мошенников

2 минуты чтения 18:19

Facebook заполонила реклама «выгодных инвестиций», которые якобы позволяют зарабатывать до четырех миллионов рублей в месяц. Однако за подобными сообщениями стоят мошенники, которые научились использовать искусственный интеллект для копирования личностей известных инвесторов, сообщает The Times.

В течение шести недель мошенники украли у 67-летнего пенсионера 180 тысяч фунтов стерлингов (18,67 миллиона рублей в пересчете по официальному курсу Банка России). Они использовали личность известного инвестора Мартина Льюиса, чтобы играть на доверии аудитории. Сам Льюис неоднократно говорил, что не рекламирует никакие курсы, но его ИИ-аватары все равно появляются в сети.

Согласно исследованию Bank Revolut, на которое ссылается The Times, в 2025 году платформы социальных сетей только в Великобритании заработали 430 миллионов фунтов стерлингов (44,61 миллиарда рублей) на рекламе мошенников.

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

Бывший специалист по мошенничеству в полиции Лондонского сити, а ныне эксперт по борьбе с мошенничеством в компании BioCatch Джонатан Фрост заявил, что мошеннические действия на сайтах социальных сетей часто разворачиваются в течение нескольких недель. А это значит, что у платформ достаточно времени, чтобы обнаружить их и пресечь.

«Мы знаем, что компании, работающие в социальных сетях, могут бороться с мошенничеством, но, ставя прибыль превыше безопасности потребителей, мы сталкиваемся с реальными финансовыми и человеческими последствиями. Банки не могут решить проблему, которая возникла в другом месте. Если мы хотим серьезно бороться с мошенничеством, эти платформы должны внести свой вклад», — заявил Фрост.

При этом, как отмечает издание, компания Meta, которой принадлежат соцсети Facebook, WhatsApp и Instagram, ранее заявляла, что работает «агрессивно, чтобы выявлять и пресекать мошеннические действия». В феврале компания заявила, что сотрудничала с правоохранительными органами Великобритании и Нигерии в борьбе с мошенническим центром, в результате чего были арестованы семь человек.

«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
