Аналитики сравнили уровень счастья с количеством денег

Граждане самых богатых стран в мире ожидаемо демонстрируют высокий доход на душу населения. Тогда аналитики решили сопоставить паритет покупательной способности с индексами счастья, передает Visual Capitalist.

Государство Лихтенштейн возглавило рейтинг по показателю ВВП на душу населения — более 206 тысяч долларов на одного гражданина. За ним следуют Сингапур и Люксембург — 162 тысячи и 155 тысяч долларов соответственно. Однако данные показали неожиданный результат, когда разговор зашел о счастье.

Наиболее обеспеченные страны выпадают из числа наиболее счастливых. Так, на первом месте по уровню счастью оказалась в Финляндия с результатом 7,74 балла. Тройку лидеров замыкают Дания и Исландия.

При этом по показателю ВВП на душу населения Финляндия не входит в топ-20 наиболее обеспеченных стран. А Дания и Исландия находятся на 14 и 17 местах соответственно. В свою очередь, граждане Лихтенштейна, признаваемыми самыми обеспеченными, уступают по уровню счастья жителям Словении и Чехии, которые замыкают двадцатку «самых счастливых» стран.

Исследователи приводят в пример и Коста-Рика с Мексикой, которые входят в первую десятку по уровню удовлетворенности жизнью, несмотря на значительно более низкий ВВП на душу населения по сравнению со многими европейскими странами.

Авторы отмечают, что на уровень счастья в первую очередь влияют эффективная система социального обеспечения, совмещенная со всеобщим здравоохранением и сравнительно низким уровнем неравенства доходов. Тогда как деньги в абсолютном значении с определенного этапа приносят людям значительно меньше счастья.