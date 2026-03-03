Россиянка с инвалидностью пожаловалась на издевательства в аэропорту Стамбула

Россиянке с инвалидностью по имени Екатерина пришлось столкнуться в аэропорту Стамбула с хамством и издевками сотрудников авиакомпании Turkish Airlines, которые заставили ее передвигаться на кровоточащих ногах, пишет телеграм-канал Baza.

По данным издания, в 2011 году девушка получила инвалидность второй группы после того, как в екатеринбургском клубе GOLD прорвало трубу с кипятком. Екатерина получила тяжелые ожоги, из-за которых ей пришлось ампутировать восемь пальцев на ногах.

Передвигаться самостоятельно она, как правило, может, но во время перелетов ноги отекают и воспаляются, из-за чего ей требуется инвалидная коляска и сопровождение. До сих пор, по словам Екатерины, проблем с этим не возникало, но оказавшись в аэропорту Стамбула, она столкнулась с «равнодушием» сотрудников турецкой авиакомпании, пишет Baza.

В публикации говорится, что сотрудник Turkish Airlines довез туристку на кресле-каталке только до ленты багажа и потребовал освободить коляску, заявив, что сопровождение дальше не предусмотрено. В итоге девушке пришлось, превозмогая боль, самой нести вещи и идти до зоны регистрации и выдачи колясок.

Там она попыталась вновь попросить сопровождение, так как по правилам аэропорта самостоятельно пользоваться инвалидным креслом нельзя. Однако и в этот раз ей «не повезло с помощником», пишет издание. Он проигнорировал просьбы Екатерины отвезти ее в туалет и кафе и просто оставил ее в зоне ожидания для людей с инвалидностью.

Девушке снова пришлось ходить пешком, из-за чего ноги начали кровоточить. На ее возмущение отсутствием помощи сотрудник Turkish Airlines с усмешкой назвал ее «интересной мадам» и ушел.

По словам Екатерины, она пожаловалась на персонал в авиакомпанию, но там ей ответили, что сотрудники действовали в соответствии с регламентом.