EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиянка с инвалидностью пожаловалась на издевательства в аэропорту Стамбула

2 минуты чтения 13:55

Россиянке с инвалидностью по имени Екатерина пришлось столкнуться в аэропорту Стамбула с хамством и издевками сотрудников авиакомпании Turkish Airlines, которые заставили ее передвигаться на кровоточащих ногах, пишет телеграм-канал Baza.

По данным издания, в 2011 году девушка получила инвалидность второй группы после того, как в екатеринбургском клубе GOLD прорвало трубу с кипятком. Екатерина получила тяжелые ожоги, из-за которых ей пришлось ампутировать восемь пальцев на ногах.

Передвигаться самостоятельно она, как правило, может, но во время перелетов ноги отекают и воспаляются, из-за чего ей требуется инвалидная коляска и сопровождение. До сих пор, по словам Екатерины, проблем с этим не возникало, но оказавшись в аэропорту Стамбула, она столкнулась с «равнодушием» сотрудников турецкой авиакомпании, пишет Baza.

В публикации говорится, что сотрудник Turkish Airlines довез туристку на кресле-каталке только до ленты багажа и потребовал освободить коляску, заявив, что сопровождение дальше не предусмотрено. В итоге девушке пришлось, превозмогая боль, самой нести вещи и идти до зоны регистрации и выдачи колясок.

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

Там она попыталась вновь попросить сопровождение, так как по правилам аэропорта самостоятельно пользоваться инвалидным креслом нельзя. Однако и в этот раз ей «не повезло с помощником», пишет издание. Он проигнорировал просьбы Екатерины отвезти ее в туалет и кафе и просто оставил ее в зоне ожидания для людей с инвалидностью.

Девушке снова пришлось ходить пешком, из-за чего ноги начали кровоточить. На ее возмущение отсутствием помощи сотрудник Turkish Airlines с усмешкой назвал ее «интересной мадам» и ушел. 

По словам Екатерины, она пожаловалась на персонал в авиакомпанию, но там ей ответили, что сотрудники действовали в соответствии с регламентом.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок