Певица Слава ответила на обвинения в выходе на сцену пьяной рассказом о депрессии

Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, оказалась в центре скандала после концерта в Пензе, ставшего часть ее юбилейного тура по городам России.

Как пишет телеграм-канал «112», ссылаясь на зрителей концерта, певица вышла на сцену пьяная и вела себя «неадекватно». «Неадекватная она была. Мы написали заявление, чтобы нам вернули средства — пока их не вернули. Когда публика приходит, им неинтересны проблемы, они пришли посмотреть концерт. В каком бы ты состоянии не был — ты должен отработать» — пожаловалась одна из зрительниц.

Сама Слава прямо во время концерта пожаловалась на плохое самочувствие и заявила, что держится «из последнего». При этом она предложила тем, кто недоволен выступлением, «тихонечко уйти», и пообещала, что деньги за билеты им вернут.

Позже певица опубликовала видео, в котором рассказала, в каком состоянии ей пришлось выйти на сцену. На кадрах певица в слезах говорит, что в день выступления «не могла подняться с кровати» из-за депрессии, но была вынуждена работать из-за грозившей ей неустойки за срыв концерта в два миллиона рублей.

Я переехала в Черногорию и очень довольна Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком Общество 7 минут чтения

По ее словам, она выпила таблетки, от которых ее «шатало из стороны в сторону» и она «ничего не соображала». При этом она пожаловалась, что «сейчас везде будут показывать, какая певица Слава обязательно пьяная, потому что всем правда вообще не нужна».

В то же время, как утверждает телеканал РЕН ТВ, в сети нашлось достаточно и защитников певицы, которые потребовали «прекратить травлю» Славы и посетовали, что певица «поддалась на провокацию».