Пытавшийся спасти собак от догхантеров россиянин едва не погиб сам

В Екатеринбурге местный житель, решивший убрать яд, разбросанный так называемыми догхантерами, оказался в реанимации. Об этом сообщает местный новостной портал «Е1», ссылаясь на Владимира Селезнева — пресс-секретаря партии «Новые Люди», которая запустила волонтерский проект по очистке городских улиц от опасных для животных веществ.

«Врачи говорят, что лечение будет долгим, однако внутреннего кровотечения нет. Как мы понимаем, угрозы жизни тоже нет. Конкретного понимания, каким препаратом человек отравился (что было насыпано), нет. Мы это поймем после его выздоровления, когда врачи выдадут справки», — сообщил он. Селезнев уточнил, что мужчина, чьего имени он не назвал, отравился еще в 20-х числах февраля, убирая розовый снег во дворе своего дома.

В свою очередь, издание пишет, что этой зимой в Екатеринбурге «произошел настоящий наплыв догхантеров». Догхантерами называют людей, истребляющих бездомных, а иногда и домашних собак с помощью оружия или ядов. Свою деятельность они как правило оправдывают заботой о людях, опасность для которых якобы представляют животные.

В публикации говорится, что догхантеры разбрасывают крысиный яд или смертельно опасное для собак средство от туберкулеза, которые окрашивают снег в розовый цвет. Попадание отравы в организм может приводить к рвоте, судорогам, одышке, нарушению координации и смерти, пишет издание, ссылаясь на слова ветеринаров.

По данным портала, ранее в городе уже погибло несколько собак, отравившихся розовым снегом. В январе о гибели своих питомцев сообщили жители престижного ЖК Clever Park. По их словам, чтобы отравиться, собакам «достаточно понюхать» разбросанный яд.