Тысячи россиян застряли за границей из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

Около 8 тысяч российских туристов не могут вернуться домой из-за закрытия воздушного пространства над странами Персидского залива. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Речь идет прежде всего о пассажирах стыковочных рейсов через ОАЭ, Катар, Оман и Бахрейн. Эти страны традиционно используются как транзитные хабы для перелетов из Азии и с островов Индийского океана — с Мальдив, Сейшел, Маврикия, Шри-Ланки, из Индонезии, Малайзии и стран Африки.

28 февраля были отменены рейсы в Дубай из Маврикия, в Абу-Даби и Дубай из Денпасара (Бали), в Дубай и Доху с Сейшел, а также в Абу-Даби, Доху и Дубай из Куала-Лумпура и в Дубай из Коломбо. На 1 марта часть рейсов формально остается в расписании, но имеет статус «нет информации», что может означать их отмену. За сутки в регионе отменили более 700 рейсов.

По оценке вице-президента АТОР Артура Мурадяна, часть туристов уже находится в транзитных городах, другие вынуждены продлить отдых в странах вылета. Основной поток составляют пассажиры Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, Flydubai, Gulf Air и Oman Air.

«Аэрофлот» отменил все рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта. В целом между Россией и странами Ближнего Востока отменено уже больше 60 рейсов, сообщили в Минтрансе.

При этом всего в зоне ограничений, по данным АТОР, остаются десятки тысяч российских путешественников. В ОАЭ сейчас может находиться около 50 тысяч россиян, в Катаре — примерно тысяча человек, в Омане — около 700, в Бахрейне — порядка 300. В туркомпаниях подчеркивают, что все туристы находятся в безопасности, пострадавших нет.

Туроператоры пересаживают пассажиров на альтернативные маршруты, в том числе через Турцию и Китай, и продлевают размещение в отелях. Главная сложность на данный момент заключается в отсутствии точных сроков восстановления полетов.