Экономика

Неизвестный выиграл сотни тысяч долларов на ставках на атаку США на Иран

2 минуты чтения 17:01

Неизвестный пользовать платформы Polymarket с ником Magamyman выиграл более 515 тысяч долларов, поставив на скорое начало удара США по Ирану. На это обратил внимание член палаты представителей США Майк Левин.

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

Политик отметил, что первая ставка была сделана всего за 71 минуту до начала атаки. Всего Magamyman поставил около 87 тысяч долларов. Политик заявил, что в консультативный совет платформы входит сын президента США Дональд Трамп-младший.

Левин считает, что выигрыш мог быть получен в результате действий инсайдеров, предоставивших информацию о готовящихся атаках неизвестному лицу, которому принадлежит аккаунт. Он не выдвинул прямых обвинений в адрес самого Трампа, а также членов его семьи или окружения.

Издание FinanceFeeds со ссылкой на данные компании Bubblemaps сообщает, что общий выигрыш поставивших на Polymarket на то, что США нанесут по Ирану до конца февраля, составил около 1,2 миллиона долларов. Большая часть ставок, которые затем принесли значительный выигрыш, была сделана в течение 24 часов перед ударами.

Bubblemaps считает, что эту прибыль получили инсайдеры. Компания провела собственное исследование активности аккаунтов и выяснила, что у них нет других операций, кроме ставок на удары по Ирану.

FinanceFeeds отмечает, что информация об этих выигрышах распространяется на фоне дебатов в США между регуляторами и законодателями о том, как следует бороться с инсайдерской торговлей. Власти считают, что ответственность за выявление подозрительных ставок или сделок должны нести биржи.

Ранее один из пользователей Polymarket выиграл более 400 тысяч долларов на ставке на свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Ставка также была сделана незадолго до официального анонса операции с недавно созданного аккаунта.

