СМИ рассказали о желании России извлечь выгоду от удара США по Ирану

Неспособность России защитить одного из своих ближайших союзников нанесет ущерб ее репутации на международной арене, однако Москва все же попробует извлечь выгоду для себя после атаки Израиля и США на Иран. Об этом пишет Politico.

«За эту игрушку ты убил старых людей» Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака» Криминал 7 минут чтения

Кремль постарается усилить обвинения в адрес США и других стран Запада, которые, как утверждает Москва, не способны соблюдать нормы международного права. Эта риторика может распространиться и на конфликт в Украине.

Так, Владимир Путин сможет получить новые аргументы о правильности завершения переговоров по мирному урегулированию конфликта, которые Россия ведет с Украиной и США. Журналист Федор Лукьянов, которого издание называет советником Кремля по внешней политике, уже начал готовить аргументацию для такого исхода.

По словам Лукьянова, переговоры с Трампом зарекомендовали себя в качестве бессмысленных после ударов по Ирану — Politico отмечает, что эту же логику Москва постарается донести до своих союзников в мире, чтобы отстраниться от посыла, что Россия решила не оказывать поддержку Ирану во время конфликта.

Politico цитирует российского политолога Владимира Пастухова, который также считает, что атака США на Иран даст Путину новый аргумент в споре об обоснованности российского полномасштабного вторжения в Украину. «Скептикам он укажет на Тегеран и скажет: „Это могли быть мы»», — считает Пастухов.

Журналисты отмечают, что Россия не пришла на помощь Ирану и во время предыдущей атаки США и Израиля в июне 2025 года. Тогда российские чиновники также официально осудили агрессию, но не предприняли никаких реальных действий. Позже они попытались минимизировать репутационный ущерб, заключив соглашение о поставках в Иран современных зенитно-ракетных комплексов и предоставив помощь для подавления протестов внутри страны, которые начались в декабре 2025 года.