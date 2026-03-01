EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ рассказали о желании России извлечь выгоду от удара США по Ирану

2 минуты чтения 15:52

Неспособность России защитить одного из своих ближайших союзников нанесет ущерб ее репутации на международной арене, однако Москва все же попробует извлечь выгоду для себя после атаки Израиля и США на Иран. Об этом пишет Politico.

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

Кремль постарается усилить обвинения в адрес США и других стран Запада, которые, как утверждает Москва, не способны соблюдать нормы международного права. Эта риторика может распространиться и на конфликт в Украине.

Так, Владимир Путин сможет получить новые аргументы о правильности завершения переговоров по мирному урегулированию конфликта, которые Россия ведет с Украиной и США. Журналист Федор Лукьянов, которого издание называет советником Кремля по внешней политике, уже начал готовить аргументацию для такого исхода.

По словам Лукьянова, переговоры с Трампом зарекомендовали себя в качестве бессмысленных после ударов по Ирану — Politico отмечает, что эту же логику Москва постарается донести до своих союзников в мире, чтобы отстраниться от посыла, что Россия решила не оказывать поддержку Ирану во время конфликта.

Politico цитирует российского политолога Владимира Пастухова, который также считает, что атака США на Иран даст Путину новый аргумент в споре об обоснованности российского полномасштабного вторжения в Украину. «Скептикам он укажет на Тегеран и скажет: „Это могли быть мы»», — считает Пастухов.

Журналисты отмечают, что Россия не пришла на помощь Ирану и во время предыдущей атаки США и Израиля в июне 2025 года. Тогда российские чиновники также официально осудили агрессию, но не предприняли никаких реальных действий. Позже они попытались минимизировать репутационный ущерб, заключив соглашение о поставках в Иран современных зенитно-ракетных комплексов и предоставив помощь для подавления протестов внутри страны, которые начались в декабре 2025 года.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01 23 февраля

Самое читаемое

«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам