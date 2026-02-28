Зумеры начали ходить на собеседования с родителями

Родители молодых людей начали активнее участвовать в формировании карьеры своих детей, значительная часть из которых обращается к помощи родственников даже при прохождении процедуры собеседования. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на исследование компании Zety.

Во время него выяснилось, что 20% респондентов-зумеров брали с собой родителей на собеседование. При этом 15% участников опроса рассказали, что родитель пришел с ними на рабочее интервью очно.

Данные исследования Zety указывают на то, что зумеры еще активнее привлекают родителей к прохождению иных стадий найма. Например, 44% респондентов рассказали, что советовались с родителями при написании резюме. Каждый пятый участник опроса заявил, что вместо него с потенциальным работодателем или рекрутером связывался один из его родителей.

Преподаватель финансовой грамотности в Университете Теннесси Алекс Бин рассказал журналистам, что к советам родителей по поводу трудоустройства можно прислушаться, однако не стоит полагаться на них полностью во время поиска работы. Он считает, что такая стратегия почти всегда оказывается проигрышной.

Newsweek также отмечает, что 32% молодых людей считают, что именно родители оказали на них ключевое влияние при принятии решений об их карьере. Еще 28% респондентов отметили, что родители помогали им и после устройства на работу — они давали советы по поводу ведения переговоров о зарплате.

Опрошенные эксперты рассказали журналистам, что работодатели, вероятно, будут реагировать на попытку привести родителя на собеседование негативно, воспринимая это как признак недостатка независимости и уверенности в себе у соискателя. При этом некоторые из них уверены в том, что в долгосрочной перспективе это явление исчезнет само собой из-за требований на рынке труда.