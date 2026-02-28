EN
Общество

Сплетни за спиной у начальства оказали неожиданный эффект на людей

2 минуты чтения 01:07 28 февраля

Исследователи из Ратгерского университета опросили офисных работников об их привычках сплетничать. В ходе нового исследования эксперты хотели понять, как сплетни о начальниках влияют на психологическое состояние всей команды, сообщает Daily Mail.

Промежуточные результаты показали, что после того, как сотрудники обсуждали начальника у него за спиной, многие потом чувствовали себя неловко. Некоторые даже ощущали вину и стыд. Однако ученые обнаружили и неожиданный положительный момент.

В исследовании участвовали 202 офисных работника из разных отраслей. Каждому из них в течение десяти дней дважды в сутки присылали вопросы, чтобы узнать, сплетничали ли они о своем начальнике и что ощущали после этого. И хотя многие чувствовали себя неловко, при этом у всех выросло чувство сплоченности, благодаря которому остаток рабочего дня проходил продуктивнее.

«Даже когда это противоречит нашему здравому смыслу, мы все время от времени сплетничаем о своих начальниках. И при этом чувствуем себя очень хорошо», — заявила автор исследования профессор Ребекка Гринбаум из Ратгерского университета.

Оказалось, что сплетни являются важным инструментом социального взаимодействия. Они помогают реализовать накопленные эмоции и при этом ощутить поддержку, понять, что человек не одинок в своих реакциях. Второй этап эксперимента подтвердил данные выводы.

Ученые опросили еще 111 работников, но к исследованию уже подключили их коллег, чтобы выяснить, как меняется их поведение после сплетен о начальстве. Результаты оказались «поразительно последовательными». Участники эксперимента снова сообщили о сильном чувстве принадлежности к коллективу, благодаря которому вырастал уровень сотрудничества.

