Основатель «Википедии» предсказал курс биткоина

Основатель «Википедии» Джимми Уэйлс заявил, что биткоин не справился с ролью цифровой валюты. И хотя токен останется в публичном пространстве, ажиотаж вокруг него начнет постепенно остывать к 2050 году, написал Уэйлс в соцсети X.

По его словам, архитектура биткоина достаточно надежна и крепка, чтобы существовать вечно. Для его полного краха должен произойти крайне маловероятный и непредвиденный сбой в криптографии. Однако как валюта он «совсем не является успешным», считает Уэйлс.

«Биткоин может упасть до цены, приемлемой для любителей экспериментов. Поскольку он полностью провалился как валюта, как средство сохранения стоимости и тому подобное, он не станет доминирующими деньгами будущего. Поэтому я бы предложил целевую цену на 2050 год ниже 10 тысяч долларов в сегодняшних ценах. Возможно, даже значительно ниже», — написал Уэйлс.

В самом оптимистичном сценарии основатель «Википедии» видит биткоин в качестве спекулятивного актива. Поэтому Уэйлс предостерег своих читателей от необдуманных решений, принимаемых на волне «хайпа» и эмоций.

«Нет никакой гарантии, что приток капитала сохранится, поэтому энтузиастам лучше подготовиться к тому, что цена снизится. Я думаю, что золото, серебро, ювелирные изделия, недвижимость, изобразительное искусство и так далее останутся доминирующим средством сохранения стоимости», — заявил Уэйлс.

Он также отметил, что биткоин сложно использовать, а за время его существования токен так и остался узко специализированным инструментом. На момент выхода статьи цена биткоина равнялась 65 281 долларов.