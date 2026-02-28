СМИ оценили влияние событий в Иране на цены на нефть

Атака Израиля и США на Иран и ответные действия Тегерана уже начали влиять на мировые цены на нефть, пишет Bloomberg.

Торги фьючерсами на основных площадках 28 февраля и 1 марта закрыты, поэтому возможность точно оценить отношение трейдеров к событиям в регионе ограничена, отмечает агентство. Однако, по данным IG Group Ltd, стоимость нефти марки West Texas Intermediate уже увеличилась на 12% по сравнению с ценой на закрытии торгов 27 февраля.

Axios со ссылкой на мнение Патрика Де Хаана из компании GasBuddy пишет, что на рынке сейчас существует неопределенность. Его прогноз — рост цен на 5-10% по сравнению с показателями до начала операции в Иране.

В качестве ответной меры на атаку Иран решил закрыть Ормузский пролив для прохода судов, пишет Reuters. Этот маршрут является одним из крупнейших в мире коридоров для транспортировки нефти, через него проходят поставки примерно четверти от общего мирового оборота поставок этого продукта морским путем, а также пятая часть всех поставок сжиженного природного газа, отмечает Axios.

При этом, вероятно, не все танкеры подчиняются приказу Ирана, если он действительно был отдан, отмечает Bloomberg. Тегеран также официально не подтверждает, что решил закрыть пролив — ранее власти страны угрожали сделать это при атаке на свою территорию.

Руководитель ближневосточного направления в Energy Intelligence Колби Коннелли в комментарии AlJazeera заявил, что многие компании из Персидского залива имеют запасы нефти, которые хранятся в других странах. Однако, если на рынке произойдут серьезные «сбои», цена на нефть может подскочить до 100 долларов за баррель.

В материале Axios также отмечает, что Иран до атаки Израиля и США был четвертым по величине добычи нефти государством ОПЕК. Пока аналитики не знают о масштабах повреждений, нанесенных инфраструктуре страны. Если же Тегеран решит сам нанести удары по другим странам Ближнего Востока и повредит их нефтяные месторождения и экспортные терминалы, то рынок, вероятно, ответит резким скачком цен, считают журналисты.