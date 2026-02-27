EN
Банки усложнили получение выгодных вкладов

2 минуты чтения 12:43

Российские банки вышли из периода острой фазы борьбы друг с другом за средства клиентов, пишет «Коммерсантъ».

Из-за этого новым клиентам начали реже предлагать «приветственные надбавки» при размещении на счетах новых денег. А чтобы получить обещанную повышенную ставку россиянам придется постоянно выполнять некоторые условия. 

В последние два года банки предлагали клиентам «приветственные надбавки» к базовым ставкам вклада или счета в размере одного-трех процентных пунктов. Однако рынок кредитования продолжает стагнировать, а острой потребности в дополнительной ликвидности у банков больше нет. 

Такие надбавки в первую очередь касались накопительных счетов, поскольку именно они являются наиболее популярным у россиян средством сбережения своих финансов, отмечает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ВЦИОМ. При этом Центробанк сообщал, что россияне разместили больше денежных средств на срочных депозитах. 

Полторы минуты ужаса
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
Общество12 минут чтения

Но отказ от активного продвижения бонусов не означает, что банки совсем отказываются от возможности увеличить базовую ставку по счету и вкладу, отмечают журналисты. Однако для того, чтобы это сделать, теперь потребуется выполнить ряд условий. 

Среди них может быть определенный оборот по карте, получение статуса зарплатного клиента или согласие на выплату пенсии на карту банка, подключение премиального пакета услуг. В материале также отмечается, что банку выгоднее удерживать предложениями старых клиентов, чем привлекать с помощью них новых.

При этом банки вряд ли откажутся от попыток привлечения новых клиентов таким способом, считают опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Вероятным вариантом они считают унификацию предложений, при которой для удержания клиентов будут использоваться надбавки, доступные внутри экосистемы банка.

