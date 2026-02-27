СМИ: РПЦ стала вербовать граждан Кении на войну с Украиной

Русская православная церковь (РПЦ) стала заманивать граждан Кении на войну в Украине. По прибытии в Россию у кенийцев конфискуют документы, открывают им банковские счета, которые контролируют командиры российской армии, а после этого отправляют на фронт, сообщает Religion News Service со ссылкой на правозащитную организацию Vocal Africa.

«Они говорят молодежи, что церковь теперь предоставляет такие возможности молодым людям в России. Они также используют женщин, чтобы выстроить более близкий контакт, поскольку они спокойны и вызывают больше доверия», — рассказал изданию руководитель отдела оперативного реагирования Vocal Africa Фредрик Одиамбо Оджиро.

В африканском экзархате РПЦ, крупной церковной области, которая объединяет сразу несколько епархий, молодым гражданам Кении предлагают отправиться в Россию на заработки. Некоторым говорят, что они отправятся на учебу, а поездку им оплатит церковь.

В Россию кенийцев привозят по туристической визе. Им обещают зарплату в размере около 3 тысяч долларов, но деньги, как пишет Religion News Service, они так и не получают. Кенийцы отправляются на фронт, а военные выплаты за них получают командиры.

Одной из жертв вербовки РПЦ стал 31-летний Чарльз Вайтхака Вангари, перспективный футболист, которому вербовщики из РПЦ пообещали, что после поездки в Россию он сможет присоединиться к профессиональной команде в Швеции. Об этом написал директор Центра изучения новых религий (CESNUR) Массимо Интровине. Вангари погиб на войне в Украине в декабре 2025 года.

По подсчетам правозащитников, за последние два года на войну в Украине РПЦ завербовала около 500 кенийцев. Около 200 семей из Кении обратились в Vocal Africa за помощью для родственников, оказавшихся на войне в Украине в схожих обстоятельствах. В свою очередь, разведка Кении докладывала, что всего на фронте в рядах российской армии оказались более тысячи кенийцев.