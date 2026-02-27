Реальные ставки по кредитным картам в России выросли до рекорда с начала войны

Средняя величина полной стоимости обслуживания займов по кредитным картам в России по итогам четвертого квартала 2025 года выросла до 50,1%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании «Скоринг Бюро».

За последний год полная стоимость кредита в этом сегменте увеличилась на 17,5 процентных пункта. Это самый большой показатель за время с начала полномасштабного вторжения в Украину. До этого рекорд фиксировался весной 2022 года, тогда величина реальной ставки по кредитным картам достигала 34,9%.

Резкий рост не смогла остановить даже политика Центробанка, который в последние несколько месяцев последовательно снижает показатель ключевой ставки, отмечает РБК. Во второй половине декабря регулятор сделал это в пятый раз подряд, снижение продолжилось и в новом году. С начала 2025 года по февраль 2026 года ключевая ставка снизилась с 21% до 15,5%.

РБК отмечает, что в 2023-2024 годах реальная ставка по кредитным картам была стабильна и находилась в диапазоне 30,1–32,6%. Ее резкий рост начался в первой половине 2025 года на фоне ужесточения кредитно-денежной политики, тогда показатель уже за первый квартал вырос до 45,9%.

Одновременно упало и количество выданных кредитных карт. В 2025 году банки выпустили 13,3 миллиона кредиток для физлиц — почти в два раза меньше, чем в 2024 году. В течение года банки в среднем выдавали 1-1,2 миллиона кредитных карт в месяц.

Этот показатель в 2026 году продолжает падать — в январе россияне получили только 803 тысячи карт. При этом, как отмечает РБК, реальные ставки по другим видов кредитов почти не изменились и оказались значительно ниже — по ипотеке они составили 19,5%, по автокредитам — 21,7%, по потребительским кредитам — 37,3%.

Опрошенные РБК эксперты считают, что пиковые средние значения реальных ставок по кредитным картам, вероятно, уже пройдены. Однако они также отмечают, что долговая нагрузка россиян практически не снижается, как и кредитные риски банков. При этом ставку, показатель которой превышает 50%, в сегменте считают неадекватной текущей ситуации.