EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ показали винодельню Медведева в Италии

2 минуты чтения 14:44

Журналисты издания The Insider показали винодельню зампреда Совбеза безопасности России Дмитрия Медведева Fattoria della Aiola, которая расположена в итальянской Тоскане. Как выяснилось, ее руководителем является не попавший под санкции Евросоюза однокурсник Медведева Илья Елисеев, поэтому вино из этой винодельни по-прежнему поставляется в Россию.

По данным The Insider, на винодельне производится в основном сухое красное вино Кьянти Классико из сорта винограда Санджовезе. Виноградники занимают 29 гектаров. Вино экспортируется по всему миру, в том числе в США, Германию, Данию и даже в Россию. Сообщается, что в 2025 году вино поступало туда через литовскую логистическую компанию Vinges Transsphere Logistika.

«Из-за санкций правила отправки вина в Россию стали строже, но это возможно», — заявила журналистам сотрудница винодельни Бьянка. Она также подтвердила, что «один из инвесторов и управляющий директор Fattoria della Aiola — русские».

The Insider выяснил, что сокурсник Медведева Илья Елисеев напрямую владеет 9% акций винодельни. Оставшиеся акции, как отмечается, зарегистрированы на кипрский офшор Dockell Limited. Номинально фирма принадлежит россиянину Алексею Швецову, а управляют ею юристы из бюро «Иванян и партнеры». Журналистам стало известно, что это бюро находится под управлением тайной супруги Елисеева Наталии Маляминой, а Швецов оказался связан с другими известными активами Медведева.

Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
Мир13 минут чтения

Так, Швецов числится гендиректором ООО «Оржицкие Артезианские Воды» и ООО «ФКК», собственником которых является Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта. На этот фонд оказалась записана резиденция Медведева в Псехако. 

Через «ФКК» связано и имущество агрокомплекса «Мансурово», где официально трудоустроен сын Медведева. Ежемесячная зарплата Ильи Медведева в «Мансурово» составляет 117 647 рублей, кроме того он работает в дочерней структуре Ростеха.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01 23 февраля
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву