Общество

Названы фильмы ужасов с лучшим сюжетом

2 минуты чтения 09:55

Издание Collider составило список фильмов ужасов с идеально написанной историей. В него вошли 10 картин, снятых как в середине прошлого века, так и всего несколько лет назад.

Полторы минуты ужаса
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
Общество12 минут чтения

Автор подборки кинокритик Даниэль Бойер отметил, что эти фильмы заслужили признание зрителей и стали «леденящими душу» шедеврами из-за стараний сценаристов. В списке есть и картины, выпущенные по мотивам литературных произведений.

Первую строчку занимает «Психо» (1960) Альфреда Хичкока. Collider отмечает, что этот фильм считается самой значимой картиной в своем жанре — ее сценарий назван цельным и безупречным, а работа актеров и режиссера «мощной». Именно история, лежащая в основе фильма, сделала работу новаторской и позволила переписать правила всего жанра, отмечается в тексте.

На втором месте расположился фильм «Молчание ягнят (1991) Джонатана Демми, снятый по мотивам одноименного романа Томаса Харриса. Его сюжет идеально структурирован, отмечает Collider — в фильме не содержится ни одной излишне затянутой или лишней сцены. Все полученные картиной награды Бойер считает заслуженными, поскольку Демми проделал огромную работу, чтобы адаптировать литературное произведение для большого экрана.

Замыкает тройку «Прочь» (2017) режиссера Джордана Пила. Его можно назвать одним из самых уникальных хоррор-фильмов последних лет, отмечает Бойер. Сценарий картины позволил фильму получить превосходную завязку сюжета и идеальное нарастание ужаса для зрителя, которое перерастает в захватывающий и шокирующий финал. При этом режиссер картины является известным комиком, напоминает Collider.

В десятку также вошли «Нечто» (1982) Джона Карпентера, «Крик» (1996) Уэса Крейвена, «Впусти меня» (2008) Томаса Альфредсона, «Ребенок Розмари» (1968) Романа Полански, «Сияние» (1980) Стэнли Кубрика, «Реинкарнация» (2018) Ари Астера и «Изгоняющий дьявола» (1973) Уильяма Фридкина.

«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
