Экономика

Малому бизнесу дали налоговую передышку

2 минуты чтения 11:07

Владимир Путин поручил правительству предусмотреть в 2026 году переходный период для выбора малым бизнесом наиболее оптимального налогового режима. Соответствующее поручение по итогам совещания опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление в 2026 году переходного периода в целях выбора малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, оптимального режима налогообложения», — говорится в документе.

Кроме того, поручение предусматривает создание условий для формирования и сдачи налоговой отчетности субъектами малого бизнеса в упрощенном порядке.

В конце января глава Минэкономразвития России Максим Решетников предложил ввести переходный период для малого бизнеса и учитывать параметры деятельности компаний не за 2025 год, а «квартальные данные текущего года». По его словам, это позволит предпринимателям адаптировать свои показатели и получить льготы по налогам. Путин поддержал инициативу и назвал ее «хорошей идеей».

Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
Мир13 минут чтения

В ноябре 2025 года Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки для малого бизнеса, после которого предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения обязаны платить НДС. Так, с 2026 года порог составит 20 миллионов рублей, с 2027 года 15 миллионов рублей, а с 2028 года — 10 миллионов рублей.

При этом для малого бизнеса в приоритетных отраслях сохраняются льготные режимы, однако для их применения компаниям необходимо соответствовать установленным параметрам деятельности.

Глава Минфина Антон Силуанов объяснял снижение порога дохода для уплаты НДС в шесть раз стремлением пресечь незаконные схемы минимизации налогов и дробления бизнеса, «а не для сбора дополнительных средств». По его словам, компании с оборотом до 10 миллионов рублей не получают экономической выгоды от дробления, что делает такие схемы бессмысленными.

