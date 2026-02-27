Бизнес пожаловался Путину на нехватку денег

Ассоциация промышленников Нижегородской области написало в Кремль письмо. В нем предприниматели жалуются на задержки оплаты счетов со стороны государственных корпораций и падение прибыли, сообщает Bloomberg.

Экономика России сталкивается со все большим давлением из-за продолжающейся войны. Издание ознакомилось с документом, в котором даже представители оборонных предприятий говорят, что экономическая ситуация вызывает «серьезную озабоченность».

Так, в Нижегородской области за последний год отмечается резкое падение инвестиций, прибыли, заказов и производства. Также предприниматели жалуются, как пишет Bloomberg, что государственные предприятия, такие как «Объединенная судостроительная корпорация», Роскосмос, Росатом и Ростех являются главными неплательщиками по счетам.

По данным издания, объем неоплаченных счетов у местных предприятий превысил 100 миллиардов рублей. В письме, которое предприниматели отправили в Кремль, также говорится, что если ситуация не улучшится, то к концу 2026 года в регионе могут потерять работу порядка 20 тысяч человек.

Около 70% компаний сообщили о сокращении инвестиций в 2025 году, в то время как 40% гражданских предприятий заявили, что их прибыль сократилась как минимум вдвое. Однако тяжелая экономическая ситуация в ближайшем будущем не повлияет на планы Кремля по продолжению войны, считает старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Татьяна Становая.

«Кремль не пойдет на существенные уступки, даже если столкнется с длительным финансово-экономическим кризисом. Скорее, такой кризис, если возникнет, сначала приведет к политическим изменениям и только потом — к пересмотру целей войны новым руководством страны», — пишет Становая.

Ранее российские власти признали существование «дыры» в государственном бюджете. Премьер-министр Михаил Мишустин 24 февраля допоздна обсуждал с Владимиром Путиным и членами правительства способы финансирования растущего дефицита бюджета.

По предварительным данным Министерства финансов, в январе федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 1,72 триллиона рублей. Вместе с этим почти вдвое снизились нефтегазовые поступления, которые составили 393 миллиарда рублей. Сократились и суммарные доходы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они упали на 11,6%, до 2,36 триллиона рублей.