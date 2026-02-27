EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Бизнес пожаловался Путину на нехватку денег

2 минуты чтения 18:21

Ассоциация промышленников Нижегородской области написало в Кремль письмо. В нем предприниматели жалуются на задержки оплаты счетов со стороны государственных корпораций и падение прибыли, сообщает Bloomberg.

Экономика России сталкивается со все большим давлением из-за продолжающейся войны. Издание ознакомилось с документом, в котором даже представители оборонных предприятий говорят, что экономическая ситуация вызывает «серьезную озабоченность».

Так, в Нижегородской области за последний год отмечается резкое падение инвестиций, прибыли, заказов и производства. Также предприниматели жалуются, как пишет Bloomberg, что государственные предприятия, такие как «Объединенная судостроительная корпорация», Роскосмос, Росатом и Ростех являются главными неплательщиками по счетам.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
Экономика19 минут чтения

По данным издания, объем неоплаченных счетов у местных предприятий превысил 100 миллиардов рублей. В письме, которое предприниматели отправили в Кремль, также говорится, что если ситуация не улучшится, то к концу 2026 года в регионе могут потерять работу порядка 20 тысяч человек.

Около 70% компаний сообщили о сокращении инвестиций в 2025 году, в то время как 40% гражданских предприятий заявили, что их прибыль сократилась как минимум вдвое. Однако тяжелая экономическая ситуация в ближайшем будущем не повлияет на планы Кремля по продолжению войны, считает старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Татьяна Становая.

«Кремль не пойдет на существенные уступки, даже если столкнется с длительным финансово-экономическим кризисом. Скорее, такой кризис, если возникнет, сначала приведет к политическим изменениям и только потом — к пересмотру целей войны новым руководством страны», — пишет Становая.

Ранее российские власти признали существование «дыры» в государственном бюджете. Премьер-министр Михаил Мишустин 24 февраля допоздна обсуждал с Владимиром Путиным и членами правительства способы финансирования растущего дефицита бюджета.

По предварительным данным Министерства финансов, в январе федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 1,72 триллиона рублей. Вместе с этим почти вдвое снизились нефтегазовые поступления, которые составили 393 миллиарда рублей. Сократились и суммарные доходы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они упали на 11,6%, до 2,36 триллиона рублей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01 23 февраля
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву