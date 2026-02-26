Спрос на «уколы красоты» вырос в России

В России по итогам 2025 года вырос спрос на «уколы красоты» и аппаратные косметологические процедуры. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным компании «Право на здоровье», объем рынка аппаратной косметологии за год вырос на 50% и достиг 244,8 миллиарда рублей. Отмечается, что число проведенных процедур в 2025 году увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим годом — до 23,1 миллиона. Однако темпы роста несколько замедлились по сравнению с 2024 годом, когда рынок рос на 60% в натуральном выражении.

В то же время инъекционная косметология показала более умеренную динамику. Так, по итогам 2025 года объем рынка составил 59 миллиардов рублей, а число процедур достигло 11,5 миллиона, что на 32% больше год к году в натуральном выражении и на 34% в денежном. Для сравнения, в 2024 году рост в денежном выражении составлял 21%, а в натуральном — 34%.

Исполнительный директор «Права на здоровье» Ольга Гончарова объяснила рост популярности аппаратных процедур выбором пациентов менее инвазивных методов. По ее словам, если несколько лет назад в России был популярен нитевой лифтинг (мезонити), то сегодня его почти полностью заменил RF-лифтинг. Кроме того, пациенты все чаще выбирают комбинированные протоколы, сочетающие аппаратные методики и инъекции, добавила врач-косметолог «Медси» Наталья Прокофьева.

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин Общество 11 минут чтения

На рост сегмента аппаратной косметологии также повлияло появление новой категории пациентов, которые хотят исправить последствия прошлых инъекционных вмешательств, рассказала председатель совета СРО «Национальная ассоциация клиник эстетической медицины» Юлия Франгулова. По ее словам, речь идет о пациентах в возрасте 45-55 лет, которые просят избавить их от оверфиллинга, так называемого эффекта «перекаченного лица». Для этого применяются как инъекции, так и аппаратные методики, которые эксперты считают наиболее подходящими.

Фрнагулова утверждает, что «гиперобъемы», которые может создать на лице гиалуроновая кислота, сейчас стали антитрендом, поэтому пациенты чаще выбирают препараты, которые дают более естественный эффект.

Эксперты также рассказали о популярности коллагена среди россиян. По словам врача-косметолога клиники Chistotel Анастасии Ромашкиной, это может быть связано с распространенностью у россиян отечно-деформационного типа старения.