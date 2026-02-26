Россиян предупредили о росте цен на интернет

В 2026 году россиян ждет подорожание интернета из-за роста цен на оптоволокно. Об этом в разговоре с НСН рассказал гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

По его словам, в моменте резкого повышения цен не будет — произошедшее подорожание оптоволокна не скажется на расходах операторов мгновенно, так как их сети уже построены, и не все они требуют модернизации.

«А дальше мы не будем сталкиваться с повышением цен больше, чем то, что мы видим периодически в последние годы. Грандиозных изменений для абонентов здесь не будет. Тарифы у нас повышались бы и без этой новости, потому что другие расходы растут. В итоге мы в любом случае будем видеть повышение цен, по некоторым операторам это уже произошло в начале 2026 года», — сказал Анкилов.

Полторы минуты ужаса Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война Общество 12 минут чтения

В январе китайские производители оптоволокна, которое стало заменой кабелям из Японии, подняли цены для российских покупателей почти в три раза. Об этом рассказала РБК директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова.

Она отметила, что рост цен приведет к удорожанию аренды темного волокна и строительства магистральных сетей. При этом точные оценки можно будет дать только после того, как китайские поставщики формализуют свои новые коммерческие предложения. В «Телеком бирже» РБК уточнили, что у них есть запасы кабеля, закупленного в конце 2025 года, которых хватит примерно на год. В компании прорабатывают альтернативные варианты поставок.

В пресс-службе одного из крупнейших магистральных операторов в России АО «Компания ТрансТелеКом» сказали журналистам, что их запасов оптоволокна достаточно для реализации всех инфраструктурных проектов, которые были запланированы на первое полугодие 2026 года. В компании изучают возможность смены поставщика.