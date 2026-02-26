EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на интернет

2 минуты чтения 17:05

В 2026 году россиян ждет подорожание интернета из-за роста цен на оптоволокно. Об этом в разговоре с НСН рассказал гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

По его словам, в моменте резкого повышения цен не будет — произошедшее подорожание оптоволокна не скажется на расходах операторов мгновенно, так как их сети уже построены, и не все они требуют модернизации.

«А дальше мы не будем сталкиваться с повышением цен больше, чем то, что мы видим периодически в последние годы. Грандиозных изменений для абонентов здесь не будет. Тарифы у нас повышались бы и без этой новости, потому что другие расходы растут. В итоге мы в любом случае будем видеть повышение цен, по некоторым операторам это уже произошло в начале 2026 года», — сказал Анкилов.

Полторы минуты ужаса
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
Общество12 минут чтения

В январе китайские производители оптоволокна, которое стало заменой кабелям из Японии, подняли цены для российских покупателей почти в три раза. Об этом рассказала РБК директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова.

Она отметила, что рост цен приведет к удорожанию аренды темного волокна и строительства магистральных сетей. При этом точные оценки можно будет дать только после того, как китайские поставщики формализуют свои новые коммерческие предложения. В «Телеком бирже» РБК уточнили, что у них есть запасы кабеля, закупленного в конце 2025 года, которых хватит примерно на год. В компании прорабатывают альтернативные варианты поставок.

В пресс-службе одного из крупнейших магистральных операторов в России АО «Компания ТрансТелеКом» сказали журналистам, что их запасов оптоволокна достаточно для реализации всех инфраструктурных проектов, которые были запланированы на первое полугодие 2026 года. В компании изучают возможность смены поставщика.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01 23 февраля
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву