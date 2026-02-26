EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Россия обвинила ЕС в давлении на Сербию из-за газа

2 минуты чтения 09:14

Евросоюз вынуждает Сербию отказаться от поставок российского газа, так как хочет переключить страну на подконтрольные блоку энергетические каналы. Об этом «Известиям» заявили в посольстве России в Белграде.

«Тесное сотрудничество Сербии с Россией вызывает резкое неприятие в Евросоюзе, который вынуждает Белград отказываться от закупок российского газа в пользу подключения к так называемой европейской схеме. Подается это через тезис об обеспечении энергетической безопасности, при этом умалчивают о том, что свободного газа в Европе нет, она сама испытывает острый дефицит и экономит буквально на всем», — заявили в дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что европейский газ на экспорт обходится значительно дороже российского топлива, поставляемого в Сербию по действующим контрактам. По словам посла России в Белграде Александра Боцана‑Харченко, благодаря поставкам российского газа Сербия ежегодно экономит не менее 300 миллионов евро. Экономика Сербии, как отмечается, сейчас «растет быстрее других в Европе». 

«Значимый фактор такого роста — российский газ, поступающий в Сербию без перебоев и на отличных условиях. Российско-сербское сотрудничество в газовых делах — один из важных элементов всего комплекса нашего двустороннего взаимовыгодного сотрудничества», — утверждают в диппредставительстве России.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Мир15 минут чтения

Ранее директор государственной компании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что Сербия и Россия договорились о заключении нового газового контракта сроком на полгода. По его словам, подписание документа ожидается до 20 марта.

Основным препятствием для долгосрочного соглашения между странами остается будущий запрет ЕС на импорт российского газа. Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков отметил, что поставки в Сербию осуществляются через Болгарию, которая после вступления в силу ограничений может прекратить транзит.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01 23 февраля
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву