Россия обвинила ЕС в давлении на Сербию из-за газа

Евросоюз вынуждает Сербию отказаться от поставок российского газа, так как хочет переключить страну на подконтрольные блоку энергетические каналы. Об этом «Известиям» заявили в посольстве России в Белграде.

«Тесное сотрудничество Сербии с Россией вызывает резкое неприятие в Евросоюзе, который вынуждает Белград отказываться от закупок российского газа в пользу подключения к так называемой европейской схеме. Подается это через тезис об обеспечении энергетической безопасности, при этом умалчивают о том, что свободного газа в Европе нет, она сама испытывает острый дефицит и экономит буквально на всем», — заявили в дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что европейский газ на экспорт обходится значительно дороже российского топлива, поставляемого в Сербию по действующим контрактам. По словам посла России в Белграде Александра Боцана‑Харченко, благодаря поставкам российского газа Сербия ежегодно экономит не менее 300 миллионов евро. Экономика Сербии, как отмечается, сейчас «растет быстрее других в Европе».

«Значимый фактор такого роста — российский газ, поступающий в Сербию без перебоев и на отличных условиях. Российско-сербское сотрудничество в газовых делах — один из важных элементов всего комплекса нашего двустороннего взаимовыгодного сотрудничества», — утверждают в диппредставительстве России.

Ранее директор государственной компании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что Сербия и Россия договорились о заключении нового газового контракта сроком на полгода. По его словам, подписание документа ожидается до 20 марта.

Основным препятствием для долгосрочного соглашения между странами остается будущий запрет ЕС на импорт российского газа. Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков отметил, что поставки в Сербию осуществляются через Болгарию, которая после вступления в силу ограничений может прекратить транзит.