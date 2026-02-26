EN
Политика

СМИ: неонацисты захотели создать в Украине особое «государство»

2 минуты чтения 18:48

Международная террористическая группировка «The Base» взяла ответственность за несколько жестоких убийств, совершенных на территории Украины. Группировка отличается неонацистскими взглядами и стремится создать на украинской территории собственное этногосударство, пишет The Guardian.

Неонацистов, входящих в «The Base», подозревают в том, что они сотрудничают с Кремлем и являются важным элементом подрывной деятельности России. По данным газеты, участились случаи, когда анонимным преступникам предлагают деньги за совершение терактов по всей территории Украины.

The Guardian отмечает, что в апреле 2025 года «The Base» начала вести «повстанческую деятельность». Неонацисты захотели создать на западе Украины «полностью белое этногосударство». С этого же времени администраторы группировки стали предлагать своим подписчикам деньги за убийства украинских военных и государственных чиновников.

Полторы минуты ужаса
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
Общество12 минут чтения

В июле 2025 года в Киеве был расстрелян полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич. «The Base» взяла ответственность за совершение преступления на себя.

«Расстрел полковника СБУ — это не конец, а только начало. Мы будем продолжать нашу борьбу, пока справедливость не восторжествует», — заявили террористы «The Base».

При этом группировка публично сообщала только о причинении вреда украинским людям, зданиям и инфраструктуре, тогда как российские военнослужащие, вторгшиеся в страну, всегда оставались вне поле зрения неонацистов. Как пишет The Guardian, группировка «The Base» была основана в США. Ее американский основатель Ринальдо Наццаро также подозревался в том, что является агентом Кремля.

«Хотя это все еще официально не доказано, есть сильное впечатление, что The Base связаны с российскими диверсионными операциями и взаимодействуют с российскими разведслужбами», — сказал аналитик по экстремизму из Counter Extremism Project, который отслеживает действия группировки уже несколько лет, Джошуа Фишер-Бирч.

Издание благодаря анонимному источнику смогло верифицировать несколько изображений, которые подтверждали факты насильственных преступлений неонацистов в Украине. The Guardian предполагает, что на территории страны в подполье находятся порядка 20 террористов. 

