Регионы начали сокращать уже принятые бюджеты на 2026 год

Российские регионы начали урезать только недавно утвержденные бюджеты на 2026 год. Они не справляются с растущим дефицитом и сокращением доходов. Об этом пишет «Агентство».

В минувшую среду власти Приморского края сократили расходы бюджета на три миллиарда рублей — спустя всего три месяца после принятия финансового плана. Как пояснила глава краевого правительства Вера Щербина, регион в этом году остался без переходящих остатков средств, которые раньше позволяли частично сглаживать бюджетный разрыв. Если в предыдущие годы объем таких средств достигал 8–10 миллиардов рублей, то сейчас, по ее словам, нецелевые остатки составляют около 500 тысяч рублей на весь край. В этих условиях власти решили сократить часть запланированных расходов.

Под урезание попали прежде всего текущие траты и проекты, по которым еще не проведены конкурсные процедуры. Наибольшее сокращение коснулось сферы образования — минус 809 миллионов рублей. Эти средства планировалось направить на оснащение школ, ремонт детских лагерей, а также поддержку техникумов и колледжей. Сокращения затронули также социальную политику, культуру, спорт, туризм, сельское хозяйство и мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Депутаты заксобрания поддержали поправки почти единогласно, обсуждение заняло несколько минут.

Бюджет Приморья на 2026 год был принят в декабре с рекордным как минимум с 2020 года дефицитом — 35,2 миллиарда рублей. В январе его увеличили еще на 2 миллиарда, и в итоге «дыра» достигла 12,7% от общего объема расходов. При этом ранее региональные чиновники заявляли, что не планируют привлекать коммерческие кредиты, однако на этой неделе краевой Минфин объявил аукцион на открытие кредитной линии на три миллиарда рублей для обслуживания долга.

Приморский край стал вторым регионом, который пересмотрел бюджет на 2026 год вскоре после его утверждения, напоминает «Агентство». Ранее о сокращении расходов объявили также в Челябинской области. Там запланированные траты уменьшили на 2,2 миллиарда рублей.

Рост дефицита фиксируется и в целом по стране. По оценке экспертов АКРА, общий дефицит неконсолидированных бюджетов регионов по итогам 2025 года увеличился более чем на триллион рублей и достиг 1,478 триллиона рублей — это максимальный показатель как минимум за последние пять лет. Среди основных причин называют снижение поступлений по налогу на прибыль из-за ухудшения финансовых результатов компаний, а также падение доходов от добычи полезных ископаемых.