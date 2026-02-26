Квартиры «под домашний арест» появились в России

На российском рынке арендного жилья появились предложения о съеме квартир на случай домашнего ареста. Обычных квартиросъемщиков в подобные квартиры не пускают, сообщает телеграм-канал «SHOT».

Цены на квартиры «под домашний арест» начинаются от одного миллиона рублей за год проживания. В условия аренды также входят составление документов, необходимых для Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Так, за небольшую однокомнатную студию в спальном районе Москвы при заключении договора с арестанта берут от 200 тысяч рублей. Как отмечает «SHOT», в стоимость включена 70 тысяч рублей за месячную аренду, залог и комиссия риелтору.

«Количество людей, которых отправили под домашний арест, растет, причем этот рост в последние годы достаточно стабилен. Однако у многих людей, которых задержали не по месту прописки, при выборе такой меры пресечения могут возникнуть определенные сложности», — пояснила в разговоре с «Комсомольской правдой» член Совета по правам человека Ева Меркачева.

При этом в условиях договора об аренде говорится, что, если в ходе судебного разбирательства мера пресечения меняется с домашнего ареста на заключение в СИЗО, возвращается лишь половина залога. Однако агентства недвижимости соглашаются заключать договор аренды не со всеми обвиняемыми. Так, риелторы чаще берут клиентов, задержанных по подозрению в мошенничестве. Тогда как заселение обвиняемых в получении взятки рассматривается в индивидуальном порядке.

В разговоре с телеграм-каналом «SHOT», неназванные риелторы подтвердили, что спрос на подобную услугу в России растет. Суды все чаще избирают меру пресечения в виде домашнего ареста, но не всем обвиняемым есть, где жить: либо в районе рассмотрения дела нет жилья, либо сами они зарегистрированы в квартире с не самыми благоприятными жилищными условиями. К тому же не все собственники жилья соглашаются сдавать квартиры для обвиняемых без посредников.