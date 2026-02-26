EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Квартиры «под домашний арест» появились в России

2 минуты чтения 20:44 | Обновлено: 20:45

На российском рынке арендного жилья появились предложения о съеме квартир на случай домашнего ареста. Обычных квартиросъемщиков в подобные квартиры не пускают, сообщает телеграм-канал «SHOT».

Цены на квартиры «под домашний арест» начинаются от одного миллиона рублей за год проживания. В условия аренды также входят составление документов, необходимых для Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Так, за небольшую однокомнатную студию в спальном районе Москвы при заключении договора с арестанта берут от 200 тысяч рублей. Как отмечает «SHOT», в стоимость включена 70 тысяч рублей за месячную аренду, залог и комиссия риелтору.

Самое громкое исчезновение Италии
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
Криминал13 минут чтения

«Количество людей, которых отправили под домашний арест, растет, причем этот рост в последние годы достаточно стабилен. Однако у многих людей, которых задержали не по месту прописки, при выборе такой меры пресечения могут возникнуть определенные сложности», — пояснила в разговоре с «Комсомольской правдой» член Совета по правам человека Ева Меркачева.

При этом в условиях договора об аренде говорится, что, если в ходе судебного разбирательства мера пресечения меняется с домашнего ареста на заключение в СИЗО, возвращается лишь половина залога. Однако агентства недвижимости соглашаются заключать договор аренды не со всеми обвиняемыми. Так, риелторы чаще берут клиентов, задержанных по подозрению в мошенничестве. Тогда как заселение обвиняемых в получении взятки рассматривается в индивидуальном порядке.

В разговоре с телеграм-каналом «SHOT», неназванные риелторы подтвердили, что спрос на подобную услугу в России растет. Суды все чаще избирают меру пресечения в виде домашнего ареста, но не всем обвиняемым есть, где жить: либо в районе рассмотрения дела нет жилья, либо сами они зарегистрированы в квартире с не самыми благоприятными жилищными условиями. К тому же не все собственники жилья соглашаются сдавать квартиры для обвиняемых без посредников.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01 23 февраля
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву