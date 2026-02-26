EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Дар Божий погиб на войне с Украиной

2 минуты чтения 22:28 | Обновлено: 22:29
Дар Божий погиб на войне с Украиной

Сапожник из Иркутской области погиб на украинском фронте. Его звали Дар Божий, и на войну он ушел добровольцем. О смерти 51-летнего мужчины стало известно благодаря «Медиазоне».

Дар Божий погиб 4 июля 2025 года в звании рядового. Долгое время он работал сапожником в Черемхове, в 75 километрах от Иркутска. Он открыл мастерскую, в которой бесплатно ремонтировал обувь малоимущих и бездомных. Осенью 2023 года, как пишет издание «Люди Байкала», он закрыл свою благотворительную мастерскую и уехал на войну.

Во время прохождения медкомиссии его допустили к службе, хотя он носил слуховой аппарат, а психиатрическая экспертиза нашла у него признаки органического расстройства личности. Однако сам он подтверждал, что «стрельнутый на голову».

Самое громкое исчезновение Италии
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
Криминал13 минут чтения

В 2009 году Дар попал в перестрелку и «получил целую обойму», как рассказывал он изданию «Люди Байкала». Вечером под Новый год Дар Божий шел по Знаменскому рынку в Иркутске. Проходя по рынку, он заметил, что две компании кавказцев на краю площади подозрительно громко выясняли отношения. А затем мужчина увидел девушку с ребенком, которые беспечно приближались к месту конфликта. Тогда он рванул вперед, подхватил девушку и вместе с ней побежал — тогда в него и выстрелили.

«Все привыкли, что я не от мира сего, скажем так, — пожимает плечами Дар Божий. — По первости говорили: „С головой непорядок“. А я соглашаюсь: это правда. Я же стрельнутый на голову, мне скидка 50 процентов положена. А еще 50 процентов — за то, что Господа люблю», — рассказывал Дар журналистам «Люди Байкала».

Через год после ухода на войну, Дар сообщил, что получил ранение. Он отказался говорить, какое именно, но добавил: «По нашим солдатским меркам ранение вообще не серьезное. По меркам врачей — критическое». Врачи советовали ему находиться в госпитале как минимум полгода, а «встать в строй» разрешили только через год.

Дар Божий — это не первое имя мужчины, отмечает издание. В 2015 году он сменил имя в паспорте после того, как вышел из тюрьмы. С рождения его звали Николай Пыхтин. Он провел в колонии больше 11 лет, сначала за убийство в составе ОПГ, а затем — за ограбление.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:«Люди Байкала»

Посмотрите другие материалы

Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01 23 февраля
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву