Дар Божий погиб на войне с Украиной

Сапожник из Иркутской области погиб на украинском фронте. Его звали Дар Божий, и на войну он ушел добровольцем. О смерти 51-летнего мужчины стало известно благодаря «Медиазоне».

Дар Божий погиб 4 июля 2025 года в звании рядового. Долгое время он работал сапожником в Черемхове, в 75 километрах от Иркутска. Он открыл мастерскую, в которой бесплатно ремонтировал обувь малоимущих и бездомных. Осенью 2023 года, как пишет издание «Люди Байкала», он закрыл свою благотворительную мастерскую и уехал на войну.

Во время прохождения медкомиссии его допустили к службе, хотя он носил слуховой аппарат, а психиатрическая экспертиза нашла у него признаки органического расстройства личности. Однако сам он подтверждал, что «стрельнутый на голову».

Самое громкое исчезновение Италии Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского Криминал 13 минут чтения

В 2009 году Дар попал в перестрелку и «получил целую обойму», как рассказывал он изданию «Люди Байкала». Вечером под Новый год Дар Божий шел по Знаменскому рынку в Иркутске. Проходя по рынку, он заметил, что две компании кавказцев на краю площади подозрительно громко выясняли отношения. А затем мужчина увидел девушку с ребенком, которые беспечно приближались к месту конфликта. Тогда он рванул вперед, подхватил девушку и вместе с ней побежал — тогда в него и выстрелили.

«Все привыкли, что я не от мира сего, скажем так, — пожимает плечами Дар Божий. — По первости говорили: „С головой непорядок“. А я соглашаюсь: это правда. Я же стрельнутый на голову, мне скидка 50 процентов положена. А еще 50 процентов — за то, что Господа люблю», — рассказывал Дар журналистам «Люди Байкала».

Через год после ухода на войну, Дар сообщил, что получил ранение. Он отказался говорить, какое именно, но добавил: «По нашим солдатским меркам ранение вообще не серьезное. По меркам врачей — критическое». Врачи советовали ему находиться в госпитале как минимум полгода, а «встать в строй» разрешили только через год.

Дар Божий — это не первое имя мужчины, отмечает издание. В 2015 году он сменил имя в паспорте после того, как вышел из тюрьмы. С рождения его звали Николай Пыхтин. Он провел в колонии больше 11 лет, сначала за убийство в составе ОПГ, а затем — за ограбление.