Россия урезала стоимость нефти из-за конкуренции

Российские и иранские производители нефти начали между собой борьбу за ограниченный круг покупателей в Китае, предлагая ему самые большие скидки. Это происходит на фоне сокращения закупок со стороны Индии из-за санкций США. Об этом пишет Bloomberg.
Так, согласно оценке независимой норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, импорт в Индию из России может упасть на 40% по сравнению с январскими уровнями, до 600 тысяч баррелей в сутки. Как отмечает Bloomberg, значительная часть этих объемов направилась в Китай, где столкнулась со своим конкурентом в лице Ирана. Сообщается, что последний давно занял нишу у так называемых «самоваров» — небольших НПЗ в Китае.
На фоне обострившейся конкуренции Россия и Иран начали увеличивать скидки для китайский покупателей. По словам трейдеров, знакомых со сделками, скидка на российский сорт Urals для китайских покупателей расширилась до 12 долларов за баррель к эталонной нефти Brent по сравнению с около 10 долларами месяцем ранее. В то же время иранская нефть сорта Iranian Light предлагается со скидкой до 11 долларов к мировому бенчмарку против 8-9 долларов в декабре.
Однако китайский рынок не способен полностью переработать перенаправленные объемы сырой нефти. В результате в азиатский водах скопились около 48 миллионов баррелей иранской и 9,5 миллиона баррелей российской нефти. «Частные китайские НПЗ не могут принять значительно больше, поскольку их мощности, вероятно, уже достигли предела», — заявил аналитик Energy Aspects Цзянань Сун.
Пока преимущество находится на стороне России, отмечает Bloomberg. В первые 18 дней февраля поставки российской нефти в Китай выросли до 2,09 миллиона баррелей в сутки, что на 20% больше январского уровня и на 50% — декабрьского. Иран, напротив, с начала года экспортировал в КНР около 1,2 миллиона баррелей в сутки, что на 12% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.