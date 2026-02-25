EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Россия урезала стоимость нефти из-за конкуренции

2 минуты чтения 14:20

Российские и иранские производители нефти начали между собой борьбу за ограниченный круг покупателей в Китае, предлагая ему самые большие скидки. Это происходит на фоне сокращения закупок со стороны Индии из-за санкций США. Об этом пишет Bloomberg.

Так, согласно оценке независимой норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, импорт в Индию из России может упасть на 40% по сравнению с январскими уровнями, до 600 тысяч баррелей в сутки. Как отмечает Bloomberg, значительная часть этих объемов направилась в Китай, где столкнулась со своим конкурентом в лице Ирана. Сообщается, что последний давно занял нишу у так называемых «самоваров» — небольших НПЗ в Китае.

На фоне обострившейся конкуренции Россия и Иран начали увеличивать скидки для китайский покупателей. По словам трейдеров, знакомых со сделками, скидка на российский сорт Urals для китайских покупателей расширилась до 12 долларов за баррель к эталонной нефти Brent по сравнению с около 10 долларами месяцем ранее. В то же время иранская нефть сорта Iranian Light предлагается со скидкой до 11 долларов к мировому бенчмарку против 8-9 долларов в декабре.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Мир15 минут чтения

Однако китайский рынок не способен полностью переработать перенаправленные объемы сырой нефти. В результате в азиатский водах скопились около 48 миллионов баррелей иранской и 9,5 миллиона баррелей российской нефти. «Частные китайские НПЗ не могут принять значительно больше, поскольку их мощности, вероятно, уже достигли предела», — заявил аналитик Energy Aspects Цзянань Сун. 

Пока преимущество находится на стороне России, отмечает Bloomberg. В первые 18 дней февраля поставки российской нефти в Китай выросли до 2,09 миллиона баррелей в сутки, что на 20% больше январского уровня и на 50% — декабрьского. Иран, напротив, с начала года экспортировал в КНР около 1,2 миллиона баррелей в сутки, что на 12% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01 23 февраля
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву