EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Власти придумали новый налог и захотели брать плату за «время»

2 минуты чтения 20:01 | Обновлено: 21:11

Правительство России сформировало законопроект, который позволит создать единого национального оператора «времени». Таким образом, государство сформирует монополию на распространение официального времени, обратил внимание The Bell.

С инициативой выступил Минпромторг. Он предложил сделать платной возможность получения эталонных сигналов точного времени, которые используются в финансовой инфраструктуре, телекоммуникациях, энергетике, транспорте и оборонной сфере.

В бытовом смысле, как отмечает The Bell, ничего не изменится. «Московское время» останется бесплатным, но высокоточные сигналы, синхронизированные с государственным первичным эталоном — атомными часами — станут платными. При этом в законопроекте точная норма за получение эталонного сигнала не оговорена.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Мир15 минут чтения

Собранные средства направят в федеральный бюджет. Издание пишет, что таким образом правительство предлагает переложить на пользователей финансирование критических объектов инфраструктуры. На данный момент большинство компаний синхронизируют время через гибридную комбинацию GPS/ГЛОНАСС, локальный сервер времени и резервный интернет-канал.

Нововведения, предложенные Минпромторгом, введут жесткое регулирование, из-за чего бизнесу придется либо платить за официальный сигнал, либо доказывать соответствие своих систем государственным требованиям. Список потенциальных «покупателей» эталонного времени обширный.

Речь идет о банках, биржах, брокерах и депозитариях, клиринговых центрах, которые обязаны фиксировать точное время операций. Также к эталонному времени привязаны системы мгновенных переводов денег. К тому же точное время необходимо операторам связи, дата-центрам, авиации, железным дорогам и морским навигационным системам. The Bell называет точное время, синхронизированное с атомными часами — невидимой инфраструктурой цифровой экономики.

Издание отмечает, что желание государства взимать плату за «время» выльется в очередной рост цен, так как издержки компаний вырастут. Например, если для банков доступ к сертифицированному времени станет платным, то часть этих расходов может быть переложена на клиентов через комиссии, тарифы связи или стоимость услуг.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01 23 февраля
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву