Власти придумали новый налог и захотели брать плату за «время»

Правительство России сформировало законопроект, который позволит создать единого национального оператора «времени». Таким образом, государство сформирует монополию на распространение официального времени, обратил внимание The Bell.

С инициативой выступил Минпромторг. Он предложил сделать платной возможность получения эталонных сигналов точного времени, которые используются в финансовой инфраструктуре, телекоммуникациях, энергетике, транспорте и оборонной сфере.

В бытовом смысле, как отмечает The Bell, ничего не изменится. «Московское время» останется бесплатным, но высокоточные сигналы, синхронизированные с государственным первичным эталоном — атомными часами — станут платными. При этом в законопроекте точная норма за получение эталонного сигнала не оговорена.

Собранные средства направят в федеральный бюджет. Издание пишет, что таким образом правительство предлагает переложить на пользователей финансирование критических объектов инфраструктуры. На данный момент большинство компаний синхронизируют время через гибридную комбинацию GPS/ГЛОНАСС, локальный сервер времени и резервный интернет-канал.

Нововведения, предложенные Минпромторгом, введут жесткое регулирование, из-за чего бизнесу придется либо платить за официальный сигнал, либо доказывать соответствие своих систем государственным требованиям. Список потенциальных «покупателей» эталонного времени обширный.

Речь идет о банках, биржах, брокерах и депозитариях, клиринговых центрах, которые обязаны фиксировать точное время операций. Также к эталонному времени привязаны системы мгновенных переводов денег. К тому же точное время необходимо операторам связи, дата-центрам, авиации, железным дорогам и морским навигационным системам. The Bell называет точное время, синхронизированное с атомными часами — невидимой инфраструктурой цифровой экономики.

Издание отмечает, что желание государства взимать плату за «время» выльется в очередной рост цен, так как издержки компаний вырастут. Например, если для банков доступ к сертифицированному времени станет платным, то часть этих расходов может быть переложена на клиентов через комиссии, тарифы связи или стоимость услуг.