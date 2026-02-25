EN
Суд не увидел оснований для увольнения за «обеденное» пиво

2 минуты чтения 23:58
Во время обеденного перерыва работник электромонтажной компании успевал выпить до трех литров пива. Компания увидела в подобном поведении служебное нарушение и уволила сотрудника. Однако испанский суд встал на сторону мужчины, сообщает Oddity Central.

Руководство компании, как пишет издание, заметило «неподобающее» поведение у одного из своих сотрудников. Тогда компания наняла частного детектива, чтобы проследить за поведением мужчины во время обеденного перерыва. В результате слежки удалось установить, что электромонтажник проводил обеденное время в барах и на парковках, выпивая по несколько литров пива.

В одном  из эпизодов, по данным Oddity Central, мужчина выпил около трех литров пива. Тогда компания решила расторгнуть с ним деловые отношения, посчитав его поведение серьезным дисциплинарным нарушением. Руководство указывало на то, что мужчина к тому же якобы водил служебный автомобиль, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Однако работник с увольнением не согласился и обратился в суд. Судью доводы компании также не устроили. Испанская фемида признала санкцию чрезмерной, указав, что наказание оказалось несоразмерным проступкам. Работодателя обязали либо восстановить мужчину в должности, либо выплатить ему компенсацию в размере 55 тысяч долларов.

В судебном решении, как пишет издание, говорится, что обеденные перерывы формально не считаются рабочим временем, поэтому употребление алкоголя в этот отрезок времени не может восприниматься как служебное нарушение. К тому же компания не смогла доказать, что действия работника повлияли на качество выполнения им обязанностей или создали угрозу безопасности окружающих. 

Фото:Pixabay

