СМИ: Кадыров купил новый самолет

Семья главы Чечни Рамзана Кадырова купила бизнес-джет Airbus ACJ319 стоимостью 55 миллионов долларов с помощью компании-посредника, зарегистрированной на Бермудских островах. Об этом говорится в докладе «Трансперенси Интернешнл — Россия».

Как выяснили расследователи, в мае 2022 года фирма из Дубая через посредника, зарегистрированного на Бермудских островах, продала самолет Airbus ACJ319 с бортовым номером RA-73417 в Россию. О том, что этот бизнес-джет использует семья Кадырова, в 2017 году писал «Дождь».

Журналисты выяснили, что полеты борта совпадают с перемещениями детей Рамзана Кадырова. Так, 26 февраля 2020 года самолет летал в Париж, где в то время проходил показ модного дома Firdaws Айшат Кадыровой. А 25 февраля 2025 года джет был в Каире, где сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили удостоверение члена Арабского арбитражного суда.

Сам Кадыров отрицает, что владеет самолетом Airbus: «У меня был самолет в 2006-2007 году, друзья скинулись, тогда я был первым вице-премьером [правительства Чечни]. Это был российский самолет наш общий, но мы не имели возможности его содержать и списали. Больше у меня самолетов нет, все, что у меня есть, все знают».

Как отметила «Верстка», номинальным владельцем самолета стал двоюродный брат главы Чечни Шахрудди Эдильгириев — об этом говорится в опубликованном Росавиацией графике проведения инспекционного контроля воздушных судов на 2025 год.

38-летний Эдильгириев — держатель недвижимости Кадырова в Дубае, добавила «Верстка». В частности, двоюродный брат главы Чечни в декабре 2022 года купил виллу площадью 1026 квадратных метров на искусственном острове Палм-Джумейра за 14,4 миллиона долларов.