США объявили демарш Украине из-за атак в Черном море

Правительство Украины получило демарш от Госдепартамента США из-за ударов ВСУ по нефтяному объекту в Черном море в ноябре 2025 года. Об этом на брифинге заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, пишет CNN.

«Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы услышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, от нападок на американские интересы», — сказала она.

Посол Украины подчеркнула, что США не призывали Киев отказаться от ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре. «Речь шла именно о том факте, что там были затронуты американские экономические интересы. Мы приняли это к сведению», — сообщила Стефанишина.

По ее словам, в ноте Госдепа подчеркивалось, что у США в настоящее время нет таких экономических интересов в Украине, как в Казахстане. «Мне было очень, очень жаль, что за 35 лет независимости Украины, имея столько возможностей, мы так и не смогли достичь этого», — сказала она.

Посол призвала США как можно скорее принять законопроект об ужесточение санкций против России, так как задержка с его принятием «воспринимается как победа Москвы».

«Оно должно быть принято сейчас, иначе нам просто придется признать, что воли сделать это нет. Если мы сможем ввести дополнительные санкции и усилить давление на Россию, она не сможет выйти из переговоров», — добавила она.

В конце ноября 2025 года ВСУ атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. CNN пишет, что удар нанес ущерб не только российской стороне, но и ключевому трубопроводу, что привело к значительному снижению экспорта казахстанской нефти.

В связи с произошедшим МИД Казахстана выразило протест и предупредил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК.