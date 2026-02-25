EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Астронавты МКС засняли российский ракетный удар по Киеву

2 минуты чтения 21:10

Российский ракетный удар по Киеву был виден с Международной космической станции. Когда в ночь на 27 декабря МКС пролетала над столицей Украины, из космоса были видны вспышки от взрывов в районе Трипольской ТЭС. Видео опубликовал YouTube-канал AstronautiCast.

Канал публикует оригинальные таймлапсы, созданные на основе видео и фотографий с МКС. Пятиминутный видеоролик, на который попал момент удара по Киеву, был составлен из 3300 фотоснимков. Их сделал японский летчик-испытатель и астронавт Кимия Юи.

Пока Киев находился в поле зрения МКС, в нем произошло несколько ярких вспышек — взрывов после попадания. Затем в кадре появляется ярко освещенная Беларусь с городом Минск, в правом верхнем углу сияет огнями Москва. При этом области вокруг столицы Украины заметно темнее: территории к северу и востоку покрыты мраком из-за отсутствия электричества.

«Никакого сожаления ни к чему»
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
Криминал18 минут чтения

На кадрах видно, как в ночь на 27 декабря 2025 года российские военные наносят комбинированные удары дронами и ракетами по энергетической инфраструктуре Киева. В результате треть города осталась без теплоснабжения. Ранения получили пять человек, сообщал мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что четверо были госпитализированы.

Массированный удар по Киеву произошел накануне переговоров президента Украины Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом. В ту ночь по городу били при помощи 40 ракет и почти 500 беспилотников. 

В результате атаки в украинской столице наблюдались перебои с электро- и водоснабжением. Как отмечал Минэнерго Украины, воздушная тревога продолжалась в течение десяти часов

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Иллюстрации:AstronautiCAST / YouTube

Посмотрите другие материалы

Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01 23 февраля
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву