Астронавты МКС засняли российский ракетный удар по Киеву

Российский ракетный удар по Киеву был виден с Международной космической станции. Когда в ночь на 27 декабря МКС пролетала над столицей Украины, из космоса были видны вспышки от взрывов в районе Трипольской ТЭС. Видео опубликовал YouTube-канал AstronautiCast.

Канал публикует оригинальные таймлапсы, созданные на основе видео и фотографий с МКС. Пятиминутный видеоролик, на который попал момент удара по Киеву, был составлен из 3300 фотоснимков. Их сделал японский летчик-испытатель и астронавт Кимия Юи.

Пока Киев находился в поле зрения МКС, в нем произошло несколько ярких вспышек — взрывов после попадания. Затем в кадре появляется ярко освещенная Беларусь с городом Минск, в правом верхнем углу сияет огнями Москва. При этом области вокруг столицы Украины заметно темнее: территории к северу и востоку покрыты мраком из-за отсутствия электричества.

На кадрах видно, как в ночь на 27 декабря 2025 года российские военные наносят комбинированные удары дронами и ракетами по энергетической инфраструктуре Киева. В результате треть города осталась без теплоснабжения. Ранения получили пять человек, сообщал мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что четверо были госпитализированы.

Массированный удар по Киеву произошел накануне переговоров президента Украины Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом. В ту ночь по городу били при помощи 40 ракет и почти 500 беспилотников.

В результате атаки в украинской столице наблюдались перебои с электро- и водоснабжением. Как отмечал Минэнерго Украины, воздушная тревога продолжалась в течение десяти часов