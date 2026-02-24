СМИ: Путин разочаровался медленным продвижением в Украине

Лидеров европейских стран призвали готовиться к новым угрозам со стороны России. Кремль может расширить свою агрессивную энергетическую политику за пределы Украины в попытке дестабилизировать НАТО, сообщает Semafor Exclusive.

Издание ссылается на доклад бывшего аналитика ЦРУ, а ныне старшего аналитика по разведке угроз в компании Recorded Future Челси Седербаум. В документе говорится, что Владимир Путин разочаровался тем, насколько медленно российская армия продвигается по территории Украины. Из-за этого российские власти рассматривают новые возможности эскалации.

При этом, как отметила Седербаум, маловероятно, что Кремль решится на масштабные бомбардировки Европы, которым подвергается Украина с начала войны. Речь может идти о массовых кибератаках, организованных сразу в нескольких регионах европейской энергосистемы.

По мнению эксперта, Россия может устраивать демонстративные пролеты боевых беспилотников в небе над критически важными объектами. Также не исключено, что Кремль пойдет на координированные цифровые кампании по дезинформации, чтобы создать у членов НАТО ощущение уязвимости.

Вместе с этим, как пишет Semafor Exclusive, Путин пессимистично оценивает шансы на улучшение отношений с США. В руководстве России якобы полагают, что политические условия складываются не в пользу Кремля.

Издание «Агентство» также пишет, что у Путина пропал оптимизм от контактов с администрацией президента США Дональда Трампа. В прошлом году глава Кремля говорил о надеждах от начала переговоров с американской администрацией. В этом году во время выступления на коллегии ФСБ Путин заявил о «ядерном компоненте», который Украина, по его словам, намерена использовать.

«Ну вот уже в СМИ пошло, наверное, их намерение использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться», — заявил Путин.

Перед его выступлением Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания и Франция якобы работают над решением вопросов, связанных с предоставлением Украине ядерного оружия.