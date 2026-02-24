EN
Общество

В России перестали летать более трети дальнемагистральных лайнеров

2 минуты чтения 10:10

Более трети иностранных широкофюзеляжных лайнеров, оставшихся в России после ареста в 2022 году, не выполняют рейсы из-за дефицита запчастей и проблем с ремонтом двигателей. Даже у крупнейших перевозчиков значительная часть дальнемагистрального флота находится на техобслуживании, а из 93 таких самолетов в стране «на крыле» остается менее 60. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам источников издания, «Аэрофлот» расширил соглашение о «мокром лизинге» с чартерной iFly и получил последний летающий широкофюзеляжный Airbus A330 вместе с экипажем. Этот борт заменит аналогичный самолет, временно выбывший из эксплуатации из-за ремонта двигателя. Ранее перевозчик уже передал в управление три A330.

В «Аэрофлоте» подтвердили расширение соглашения до четырех воздушных судов. «После завершения техобслуживания четвертый самолет также будет задействован в маршрутной сети авиакомпании», — сообщили в компании. В iFly от комментариев отказались.

Всего у «Аэрофлота» 41 широкофюзеляжный самолет (7 A350, 12 А330 и 22 Boeing 777), у входящей в группу «России» — 18 (10 B-777 и 8 B-747), пишет «Коммерсантъ». Сообщается, что из 59 дальнемагистральных бортов на техобслуживании находится 17.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Мир15 минут чтения

Всего, согласно подсчетам издания, после арестов иностранных бортов в 2022 году в России осталось 93 пассажирских иностранных широкофюзеляжных самолета. Помимо парков «Аэрофлота» и iFly, в России эксплуатируются 11 широкофюзеляжных самолетов Azur Air, девять — «Северного ветра», два — у аффилированного с ним «Икара», по три — у Red Wings и Utair. В сумме, по оценке «Коммерсанта», в строю остается менее 60 дальнемагистральных лайнеров.

По словам собеседников издания, широкофюзеляжных самолетов в мире в четыре раза меньше, чем узкого, и двигатели для них найти значительно труднее.

