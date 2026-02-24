В России перестали летать более трети дальнемагистральных лайнеров

Более трети иностранных широкофюзеляжных лайнеров, оставшихся в России после ареста в 2022 году, не выполняют рейсы из-за дефицита запчастей и проблем с ремонтом двигателей. Даже у крупнейших перевозчиков значительная часть дальнемагистрального флота находится на техобслуживании, а из 93 таких самолетов в стране «на крыле» остается менее 60. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам источников издания, «Аэрофлот» расширил соглашение о «мокром лизинге» с чартерной iFly и получил последний летающий широкофюзеляжный Airbus A330 вместе с экипажем. Этот борт заменит аналогичный самолет, временно выбывший из эксплуатации из-за ремонта двигателя. Ранее перевозчик уже передал в управление три A330.

В «Аэрофлоте» подтвердили расширение соглашения до четырех воздушных судов. «После завершения техобслуживания четвертый самолет также будет задействован в маршрутной сети авиакомпании», — сообщили в компании. В iFly от комментариев отказались.

Всего у «Аэрофлота» 41 широкофюзеляжный самолет (7 A350, 12 А330 и 22 Boeing 777), у входящей в группу «России» — 18 (10 B-777 и 8 B-747), пишет «Коммерсантъ». Сообщается, что из 59 дальнемагистральных бортов на техобслуживании находится 17.

Всего, согласно подсчетам издания, после арестов иностранных бортов в 2022 году в России осталось 93 пассажирских иностранных широкофюзеляжных самолета. Помимо парков «Аэрофлота» и iFly, в России эксплуатируются 11 широкофюзеляжных самолетов Azur Air, девять — «Северного ветра», два — у аффилированного с ним «Икара», по три — у Red Wings и Utair. В сумме, по оценке «Коммерсанта», в строю остается менее 60 дальнемагистральных лайнеров.

По словам собеседников издания, широкофюзеляжных самолетов в мире в четыре раза меньше, чем узкого, и двигатели для них найти значительно труднее.